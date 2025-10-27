Stendels Team fällt auf Platz sieben zurück

Die U23 von Hannover 96 hat am 15. Spieltag der Regionalliga Nord eine bittere Heimniederlage kassiert. Gegen den HSC Hannover unterlag die Mannschaft von Daniel Stendel mit 1:3 (1:1) und verpasste es damit, sich in der oberen Tabellenhälfte weiter festzusetzen.

Nach 17 Minuten durften die Roten zunächst jubeln: Julius Meusel erzwang durch starkes Pressing einen Ballgewinn, Alex Vogel bediente daraufhin Sean Busch, der den Angriff mit einem platzierten Abschluss zur 1:0-Führung vollendete.

Kurz vor der Pause geriet die Defensive jedoch ins Wanken – Finn Kiszka traf nach einem schnellen Angriff zum Ausgleich (45.). Nach Wiederanpfiff entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, ehe erneut Kiszka zur Stelle war und die Gäste in Führung brachte (68.).

Nur sechs Minuten später sorgte Fabian Weigel per Kopf für die Vorentscheidung (74.) und den 1:3-Endstand. 96 versuchte zwar noch einmal Druck aufzubauen, konnte sich gegen die stabile Defensive des HSC aber keine klaren Möglichkeiten mehr erspielen.

Mit der Niederlage bleibt die Stendel-Elf bei 21 Punkten aus 15 Spielen und rutscht auf Rang sieben ab.

Statistik

Hannover 96 U23: Schwanke – Niklaus, Ebnoutalib, Dominke, Babitsch – Hobrecht, Walbrecht, Ikari, Busch – Vogel, Meusel

Trainer: Daniel Stendel

HSC Hannover: Fielsch – Wegner, Weigel, Dittmann, Özün, Langer, Tasdelen, Pohlmann, Vukancic, von Boetticher, Kiszka

Trainer: Vural Tasdelen

Tore:

1:0 Busch (17.), 1:1 Kiszka (45.), 1:2 Kiszka (68.), 1:3 Weigel (74.)