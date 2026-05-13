Stendel verlässt Hannover 96 U23-Trainer kehrt im Sommer zum FC Barnsley zurück von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Bei Hannover 96 endet im Sommer eine prägende Trainerära im Nachwuchsbereich: Daniel Stendel wird die 96-Akademie nach vier Jahren verlassen und erneut Cheftrainer des englischen Drittligisten FC Barnsley werden. Obwohl sein Vertrag in Hannover noch bis 2027 lief, verständigten sich beide Seiten auf eine einvernehmliche und partnerschaftliche Trennung.

Für Stendel bedeutet der Wechsel zugleich die Rückkehr an eine frühere Erfolgsstation. Bereits in der Saison 2018/19 hatte er den FC Barnsley aus der League One in die Championship geführt und sich dort nachhaltig einen Namen gemacht. Nun zieht es den 52-Jährigen erneut nach England. Gespräche über seine Nachfolge bei der U23 von Hannover 96 laufen bereits.

Vier prägende Jahre in der Akademie Seit Juli 2022 arbeitete Stendel erneut für Hannover 96. Auch damals war es eine Rückkehr gewesen: Bereits zwischen 2007 und 2016 hatte der ehemalige Bundesliga-Profi in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich des Vereins gearbeitet. In seiner zweiten Amtszeit prägte er vor allem die Entwicklung der U23 entscheidend mit. Der größte sportliche Erfolg gelang 2024 mit dem Aufstieg in die 3. Liga. Dort hielt sich das Team lange im Rennen um den Klassenerhalt und brachte zugleich mehrere Talente näher an den Profibereich heran.