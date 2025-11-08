Stendel: „Leistung war gut, jetzt soll das Ergebnis folgen“

– Foto: Imago Images

Nach der 1:2-Niederlage beim Bremer SV peilt die U23 von Hannover 96 am 18. Spieltag der Regionalliga Nord wieder einen Heimsieg an. Im Eilenriedestadion trifft das Team von Trainer Daniel Stendel am Samstag um 13 Uhr auf den Hamburger SV II.

Der 96-Coach zeigte sich vor der Partie zuversichtlich: „Grundsätzlich waren wir mit unserer Leistung in der letzten Woche zufrieden, lediglich das Ergebnis hat nicht gestimmt. Nun wollen wir an die Leistung anknüpfen und dann aber auch das dementsprechende Ergebnis erzielen. Ich blicke optimistisch auf das Spiel.“ Heute, 13:00 Uhr Hannover 96 Hannover 96 II Hamburger SV Hamburger SV II 13:00 live PUSH

Da mehrere Spieler verletzungs- oder krankheitsbedingt ausfallen, werden Julius Meusel und Robin Stolpe aus der U19 in den Kader aufrücken. Der Hamburger SV II belegt mit 18 Punkten aus 16 Spielen den 13. Tabellenplatz. Die Mannschaft von Pit Reimers kam am Mittwoch zu einem 2:2-Unentschieden gegen den VfB Lübeck und will nun ebenfalls punkten, um sich von der Abstiegszone abzusetzen.