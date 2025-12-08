Stendel-Elf überwintert auf Rang sechs

Die U23 von Hannover 96 hat am 21. Spieltag der Regionalliga Nord einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg bei Weiche Flensburg gefeiert und geht mit 28 Punkten als Tabellensechster in die Winterpause. Überschattet wurde der Erfolg von der Kopfverletzung von Noah Engelbreth, der kurz nach der Halbzeit ausgewechselt werden musste.

Die Partie begann turbulent: Bereits in der 3. Minute gab es nach einem Foul an Tom Hobrecht einen Elfmeter für Hannover. Engelbreth scheiterte jedoch vom Punkt. Nur wenige Minuten später machte der 20-Jährige seinen Fehlschuss wieder wett: Nach einem Foul an Mark Gevorgyan brachte Tim van den Heuvel einen scharfen Freistoß in den Strafraum, wo Engelbreth per Kopf zum 1:0 traf (6.).

Flensburg antwortete nach rund einer halben Stunde durch Faleu, der zum 1:1 ausglich (32.). Doch Hannover blieb effizient: Alex Vogel vollendete fünf Minuten später eine starke Vorarbeit von Hobrecht zum 2:1 (37.).

Kurz nach der Pause musste Engelbreth mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden. Die U23 wünschte ihrem Mittelfeldspieler umgehend gute Besserung – ein bitterer Moment an einem sonst starken Nachmittag.

Die Roten ließen sich davon jedoch nicht aus dem Rhythmus bringen. In der 74. Minute nutzte Julius Meusel einen Abpraller gedankenschnell zum 3:1.

Ein besonderes Highlight folgte in der Schlussphase: U19-Kapitän Pepe Lorenz feierte sein Debüt im Herrenbereich und durfte wichtige Minuten sammeln.

Den Schlusspunkt setzte Tim Walbrecht, der eine Freistoßflanke von Mustafa Abdullatif per Kopf zum 4:1-Endstand verwandelte (90.).

Statistik

Hannover 96 U23: Schwanke – Dominke, Lange, Walbrecht, Braun – Gevorgyan, Engelbreth, van den Heuvel, Vogel – Meusel, Hobrecht

Trainer: Daniel Stendel

Weiche Flensburg: Bock – Faleu, Bondombe, Ghubasaryan, Celotto, Cornils, Iloka, Guder, Wagner, Ali, Hartmann

Trainer: Tim Wulff

Tore:

0:1 Engelbreth (6.)

1:1 Faleu (32.)

1:2 Vogel (37.)

1:3 Meusel (74.)

1:4 Walbrecht (90.)