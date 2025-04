Stellungnahme zur aktuellen Lage

Der ASC Neuenheim befindet sich in einer Umbruchphase und stellt die Weichen für einen Neuanfang. Dazu gehört, dass sich der neue Vorstand gezwungen sieht, Entscheidungen seiner Vorgänger zu überprüfen, kritisch zu reflektieren und – wo notwendig – neue Wege einzuschlagen. Wir verstehen das öffentliche Interesse an unserem Verein mit über 700 Mitgliedern und möchten daher einige der jüngsten Entwicklungen einordnen.

Wir danken dem bisherigen Vorstand für sein langjähriges Engagement und die geleistete Arbeit. Unser oberstes Ziel muss es jetzt jedoch sein, die Stabilität und Zukunftsfähigkeit des ASC Neuenheims zu sichern. In diesem Zusammenhang ist die finanzielle Lage eine zentrale Herausforderung, die wir offen und transparent angehen müssen. Tatsache ist: Der Verein befindet sich in einer extrem angespannten wirtschaftlichen Situation, deren Ausmaß dem neuen Vorstand vorher nicht bekannt war. Deswegen arbeiten wir seit Wochen intensiv mit einem Team aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und unserer Hausbank an einer Lösung. Unser Fokus liegt auf tragfähigen und finanzierbaren Konzepten, die allen Beteiligten gerecht werden und mit denen zukünftig alle Hand in Hand arbeiten können. Wir sind optimistisch, dass wir diese Herausforderung meistern werden, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen.

Zur Absage des Spiels gegen den TSG 1862/09 Weinheim