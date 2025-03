Stellungnahme zum aktuellen Skandal: Was ist passiert?

Beim FV Bad Saulgau gibt es nach dem Spiel in der Kreisliga A1 Oberschwaben beim SV Langenenslingen viel Aufregung. Was war passiert? Hier kommt die Stellungnahme des FV Bad Saulgau, die der Verein auf Instagram veröffentlicht hat:

𝗦𝘁𝗲𝗹𝗹𝘂𝗻𝗴𝗻𝗮𝗵𝗺𝗲 𝘇𝘂𝗺 𝗮𝗸𝘁𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻 𝗦𝗸𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹



Pressemitteilung | FV Bad Saulgau

"𝑀𝑎𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑠 𝑚𝑎𝑛 𝑒𝑖𝑛𝑓𝑎𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑒𝑖𝑛."



Nach dem vergangenen Auswärtsspiel gegen den SV Langenenslingen sah sich die Vereinsführung des FV Bad Saulgau zu einer drastischen Maßnahme gezwungen:



𝗗𝗮𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹-𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮-𝗧𝗲𝗮𝗺 𝘄𝘂𝗿𝗱𝗲 𝗺𝗶𝘁 𝘀𝗼𝗳𝗼𝗿𝘁𝗶𝗴𝗲𝗿 𝗪𝗶𝗿𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗳𝗿𝗲𝗶𝗴𝗲𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝘁.



Der Grund:

In der offiziellen Spielberichterstattung wurde behauptet, Cenk Bulanik habe ein Eigentor erzielt.

Eine Aussage, die nicht nur faktisch falsch ist, sondern vor allem eines missachtet:



➡️ Dass Cenk ganz genau weiß, wo das gegnerische Tor steht – und das weiß jeder, der sich nur fünf Minuten mit dem Thema Fußball beschäftigt.



„𝑊𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑠 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑢𝑝𝑡𝑒𝑡, ℎ𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑛 𝐹𝑢ß𝑏𝑎𝑙𝑙 𝑛𝑖𝑒 𝑔𝑒𝑙𝑖𝑒𝑏𝑡“

Heißt es in zahlreichen Zuschriften und Pressezitaten.



Der Verein:



„Das ist ein klarer Verstoß gegen unseren Ehrenkodex.“

„Wer Cenk ein Eigentor andichtet, hat entweder das Spiel nicht gesehen, zu viel Copy & Paste betrieben – ohne die Quelle zu prüfen – oder schlicht absolut keine Ahnung vom Fußball.“😉



Verantwortlich für die fehlerhafte Angabe war ein Mitarbeiter, den wir aus Datenschutzgründen lediglich „Florian R.“ nennen.

Den vollen Namen möchten wir keinesfalls nennen – wir wollen schließlich vermeiden, dass F. Reichle von Hohn und Spott überrollt und mit digitalen Tomaten beworfen wird.



Seine Einlassung, er habe lediglich eine externe Quelle zitiert, konnte die Entscheidung nicht mehr abwenden – und die Peinlichkeit auch nicht mehr ungeschehen machen.



Das Medienteam wurde daraufhin ins Sportheim geschickt – allerdings nicht zum Schnitzelweckenessen, sondern zum intensiven Nachdenken über journalistische Sorgfaltspflicht.



Wir bitten unsere Fans um Verständnis für diesen Schritt.



In Zukunft gilt: Torschützen werden nicht mehr abgeschrieben – sie werden überprüft. Mit Drohne, VAR, Balltracking und einem gesunden Fußballverstand.