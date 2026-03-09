Stellungnahme zu den Vorkommnissen beim Brandenburgliga-Spiel Die BSG Stahl Brandenburg hat Infos zum Spiel zwischen dem Brandenburger SC Süd 05 und dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow veröffentlicht. von red/pm · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Zu den Vorfällen beim Spiel der Brandenburgliga zwischen dem Brandenburger SC Süd 05 und dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow hat die BSG Stahl Brandenburg die folgende Pressemitteilung veröffentlicht:

"Im Zusammenhang mit den Vorkommnissen beim Verbandsligaspiel zwischen dem BSC Süd 05 und Preußen Blankenfelde am vergangenen Samstag, bei denen es in der ersten Halbzeit zu Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fangruppen gekommen sein soll, sieht sich die BSG Stahl Brandenburg zu einer Klarstellung veranlasst. Die BSG Stahl Brandenburg distanziert sich ausdrücklich und ohne jede Einschränkung von jeglicher Form von Gewalt, Hass, Diskriminierung, Provokationen, Schlägereien, Pöbeleien sowie sogenanntem „Hooligan-Tourismus“ auf und rund um Sportplätze. Solche Verhaltensweisen stehen in keinerlei Zusammenhang mit den Werten unseres Vereins und widersprechen dem Geist des Sports, für den wir stehen.

Nach aktuellem Stand konnten die beteiligten Personen den jeweiligen Fangruppen bislang nicht eindeutig zugeordnet werden. Die zuständigen Stellen prüfen den Vorfall derzeit umfassend. Auch innerhalb unseres Vereins werden die Geschehnisse sorgfältig beobachtet und bewertet. Die Ermittlungen dauern an.