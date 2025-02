Stellungnahme von Wacker Nordhausen

Nach der Stellungnahme des 1. SC 1911 Heiligenstadt ( wir berichteten ) gab nun auch Wacker eine Pressemitteilung zu den Ausschreitungen am Wochenende bekannt.

"Der FSV Wacker 90 Nordhausen e.V. entschuldigt sich öffentlich und in aller Form für die Vorkommnisse, die nach Abpfiff des Verbandsligaspiels beim 1. SC 1911 Heiligenstadt passiert sind. Wir distanzieren uns in aller Form von jedweder Art von Gewalt und Vandalismus! Wir sind bereits in engem Austausch mit den Sicherheitsbehörden und unterstützen diese tatkräftig. Hier wurden zum wiederholtem Male Grenzen von sog. „Fans“ überschritten, die weder toleriert werden können noch ungeahndet bleiben dürfen. Zusätzlich werden wir vereinsintern über Maßnahmen nachdenken und diese dann auch unverzüglich durchsetzen. Wir wünschen den durch die Übergriffe geschädigten Personen eine schnelle Genesung!

“Wieder haben Chaoten dafür gesorgt, dass der FSV Wacker 90 Nordhausen rufschädigend in Misskredit gebracht wurde. Und ich sage es klar und deutlich: Das sind KEINE Fans von Wacker Nordhausen! Das sind Kriminelle, die ein Fußballspiel zum Anlass nehmen, um zu randalieren, zu vandalieren und zu diskriminieren” erklärt Wacker-Präsident Torsten Klaus."