Stellungnahme SG Schierstein zum Derbybericht gegen Hellas Schierstein

Zunächst möchten wir uns bei Hellas Schierstein für das intensive und spannende Derby bedanken. Fußball lebt von Emotionen, Leidenschaft und Einsatz. Allerdings möchten wir anmerken, dass der veröffentlichte Bericht die Ereignisse des Spiels nicht objektiv widerspiegelt. Die Darstellung, Hellas habe die Kontrolle über das Spiel gehabt, entspricht nicht dem tatsächlichen Verlauf. SG Schierstein hatte über weite Strecken deutlich mehr Ballbesitz und Torchancen und zeigte sowohl kämpferisch als auch spielerisch eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Unser Spielertrainer Abdurrahman Yildiz war dabei wie ein starker Jaguar unterwegs. Immer wieder setzte er sich kraftvoll durch, wurde jedoch von mehreren Abwehrspielern dauerhaft festgehalten und gestört. In einer Situation wurde er sogar von einem Gegenspieler an der Linie herausgeschubst und dabei beleidigt, was für alle Umstehenden klar hörbar war. Der Unparteiische will dies merkwürdigerweise nicht wahrgenommen haben, obwohl dies ein eindeutiger Platzverweis hätte sein müssen. Auch eine weitere Aktion, bei der der Schiedsrichter nur Gelb zeigte, hätte klar Rot bedeuten müssen. Für diese Szenen liegen uns Videoaufnahmen als Beweismaterial vor. Der zugesprochene Elfmeter war berechtigt, wurde jedoch zu Unrecht nicht wiederholt, da der gegnerische Torhüter deutlich vor dem Pfiff nach vorne gesprungen ist. Auch hierfür existiert ein eindeutiges Videobeweis-Material.