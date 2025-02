Stellungnahme nach Ausschreitungen bei Thüringenliga-Topspiel

Offizielle Stellungnahme des Vereins zum Vorfall nach dem Heimspiel gegen Wacker Nordhausen

"Was am gestrigen Mittag nach dem Spiel gegen Wacker Nordhausen geschehen ist, können wir nicht billigen. Über die gesamte Spielzeit hinweg war es ein faires und ausgeglichenes Duell. Dass in einem solchen Spiel Emotionen hochkochen, ist nachvollziehbar. Doch dass diese Emotionen in gewalttätige Ausschreitungen münden, ist absolut unverständlich und in keiner Weise hinnehmbar.

Nach dem Spiel kam es zu einer besorgniserregenden Eskalation: Sicherheitszäune des Gästebereichs wurden eingerissen, und danach stürmten zwei Gästefans offenbar gezielt auf unsere Anhänger los. Dabei machten sie auch vor Kindern keinen Halt. Zudem wurde ein Ordner Opfer eines gewalttätigen Übergriffs – durch Faustschläge erlitt er eine Nasenfraktur.

Nachdem es gelang, die betreffenden Wacker-Anhänger in ihren Bereich zurückzudrängen, kam es dort zur nächsten Gewalttat. Unser Kassierer wurde zu Boden geworfen und mit mehreren Tritten verletzt. Nur das schnelle und beherzte Eingreifen eines Sicherheitsdienstmitarbeiters konnte Schlimmeres verhindern.

Um die Sicherheit rund um dieses Spiel bestmöglich zu gewährleisten, hatten wir als Verein in Abstimmung mit der Polizei im Vorfeld bereits umfangreiche Maßnahmen ergriffen. Ein separater Gästebereich wurde mit Zäunen abgesichert, und ein professioneller Sicherheitsdienst wurde speziell für diesen Bereich engagiert. Trotz dieser Vorkehrungen kam es zu diesen erschreckenden Vorfällen. Am Ende sollte der Fußball, das Spiel und die Freude daran im Mittelpunkt stehen – nicht Gewalt. Wir als Verein werden der Polizei sämtliches vorhandenes Video- und Bildmaterial zur Verfügung stellen, um zur Aufklärung der Vorfälle beizutragen. Die Polizei Heiligenstadt hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/574367100 bei der Polizeistation Heiligenstadt zu melden.