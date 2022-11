Stellungnahme FV Bauerbach Zum abgesagten Spiel gegen den FC Östringen II am 05.11.22 und zum Nachholspiel am 20.11.22

Auf Grund verschiedener Behauptungen des gestrigen Gegners unter anderem in den FuPa Spieltagsberichten vom 04.11.22, 11.11.22 und 19.11.22 sieht sich der FV Bauerbach gezwungen, seine Sicht der Dinge darzulegen. Ausschlaggebend war hierfür sicherlich der Bericht vom 19.11.22, in dem massive Vorwürfe erhoben wurden, die nicht der Tatsache entsprachen. Aus diesem Grund kommentieren wir hiermit die Aussagen:

„Wir hoffen einfach darauf, dass wir spielen dürfen und das Spiel nicht schon wieder abgesagt wird. Wir sind nämlich zum wiederholten Male darum gebeten worden, das Spiel zu verlegen, was aber nicht möglich ist, weil uns sonst viele Spieler nicht zur Verfügung stünden. Wir haben keine Lust, schon wieder drei Punkte am grünen Tisch zu bekommen, Thore Jung, Fupa Bericht vom 04.11.“

Es ist richtig, dass auf Grund der schlechten Personallage im Vorfeld des regulären Spieltagstermines der Gegner kontaktiert und um eine Spielverlegung gebeten wurde. Jeden in Frage kommenden Termin hat der gegnerische Spielertrainer abgelehnt und darauf hingewiesen, dass seine Spieler an diesen Tagen keine Zeit hätten. Wir sollten das Spiel einfach absagen, damit der FCÖ II die Punkte am grünen Tisch bekommen soll. Als Ausweichtermin haben wir unter anderem den 20.11. vorgeschlagen. Im Nachgang betrachtet erschien der FC Östringen II mit der kompletten ersten Elf mit Ausnahme des Spielertrainers, der jedoch auf Grund einer roten Karte passen musste.

„Leider war der Sonntag nicht so schön, weil wir die lange Strecke nach Bauerbach gefahren sind, um dann angeblich wegen zu schlechter Platzverhältnisse nicht spielen zu können. Wenn man bedenkt, dass die Bauerbacher einen Tag zuvor Kerwe hatten und unter anderem auch deswegen das Spiel verlegen wollten, hat das schon wieder mehr als einen faden Beigeschmack, insbesondere, weil unsere Begegnung die einzige im Umkreis war, die aufgrund der Platzverhältnisse nicht angepfiffen wurde“, Thore Jung, 11.11.22.

Da aktuell der Nebenplatz nicht bespielbar ist (Flutlichtausfall), trainieren sämtliche Jugend,- und die Herrenmannschaft auf dem Hauptplatz, was im November dem Platz natürlich nicht guttut. Zudem ist dieser auch von Würmern befallen und somit unabhängig der Jahreszeit in einem schlechten Zustand. Da der Platz im Besitz der Stadt Bretten ist, hat der FV Bauerbach wenig Einfluss auf die Pflege. Nichtsdestotrotz ist der FV Bauerbach für den Platz verantwortlich. Wenn das Spiel ausgetragen worden wäre, wäre der Platz kaputt gewesen. Da er sich über den Winter nicht erholt wären sogar die ersten Spiele im März stark gefährdet gewesen. Der Schiedsrichter hat zudem die Verantwortung über die Gesundheit der Spieler und hat bei der Platzbegehung entschieden, das Spiel nicht anzupfeifen. Zwischen der Anfrage über die Spielverlegung bis hin zum Spieltag konnten die Trainer eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten, die zudem auch zum Treffpunkt erschien, bzw. bereits auf dem Weg war. Diese Spieler hatten teilweiße auch einen weiten Weg hinter sich und hatten sich darauf eingestellt, zu spielen. Da der Platz nicht besser wird, hat sich der FV Bauerbach außerdem dazu entschieden, das Heimspiel gegen Untergrombach II und das Nachholspiel gegen Östringen II auf dem Kunstrasen auszutragen.