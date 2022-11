Stellungnahme des SV RW Erlinghausen zum Westfalenpokal-Geisterspiel Am 19. November wird im Westfalenpokal zwischen dem SV RW Erlinghausen und der SpVgg Erkenschwick ein sog. „Geisterspiel“ stattfinden.

Unserem Verein, unseren Fans und der Mannschaft wird somit ein absolutes Highlight in der Vereinsgeschichte genommen, und das ohne eigenes Verschulden. Die Durchführung eines Spiels mit mehreren Hundert Zuschauern wäre natürlich auch eine wichtige Einnahme für unseren Verein gewesen – was natürlich sekundär ist – aber die finanziellen Themen werden auch im Amateurfußball immer wichtiger.

Rot-Weiß Erlinghausen hat sich nach intensiver Abwägung aller Argumente für ein Geisterspiel entschieden und dies beim FLVW beantragt. Diese Entscheidung trifft vor allem unsere Mannschaft, die sich dieses Spiel vor einer entsprechenden Kulisse verdient hat und natürlich von mehr im Westfalenpokal träumt, sehr hart. Es ist auch eine Entscheidung, die nicht im Sinne des Pokalwettbewerbs ist und die sportlichen Chancen unserer Mannschaft auf ein Weiterkommen und damit dem Erreichen des Westfalenpokalhalbfinales mindert. Gleichwohl ist sie aus sportlicher Sicht die für unsere Mannschaft bessere von zwei schlechten Optionen. Denn man muss klar sagen, dass wahrscheinlich noch nie die Chance so groß war bis ins Finale des Westfalenpokals vorzustoßen und somit in der kommenden Saison eventuell im DFB-Pokal zu starten. Natürlich sind wir uns bewusst, dass wir als Landesligist gegen einen ambitionierten Westfalenligisten der krasse Außenseiter sind. Aber es ist Pokal und in einem Spiel ist bekanntermaßen alles möglich.

Rot-Weiß Erlinghausen möchte betonen, dass man sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) ist. Wir haben in zahlreichen Gesprächen gemerkt, dass alle Beteiligten unglücklich über diese Entscheidung sind und nach Lösungen gesucht haben. Wir stellen die vorgeschlagenen und angeordneten Sicherheitsvorkehrungen nicht in Frage. Gleichwohl sind diese Auflagen für einen Verein unserer Größenordnung auf unserem Sportgelände schlicht infrastrukturell nicht umsetzbar. Als einzige Optionen blieben ein Geisterspiel auf einer dafür geeigneten Sportanlage oder ein Heimrechttausch.

Der Vorstand von Rot-Weiß Erlinghausen musste in den vergangenen Tagen eine der schwersten Entscheidungen in der jüngeren Vereinsgeschichte treffen. Auf Grund der behördlichen Auflagen – diese wurden durch die Ankündigung / Einschätzung, dass Kategorie C Fans aus der Fanszene des Gastvereins anreisen, notwendig – ist eine Durchführung des Westfalenpokalspiels gegen die Spvgg Erkenschwick am 19.11. im Hans-Watzke Stadion nicht wie eigentlich vorgesehen möglich.

Mit großen Verwunderungen haben wir einen Bericht in der Erkenschwicker Presse zur Kenntnis genommen, der vor ein paar Tagen veröffentlich wurde. Dieser Bericht hat hohe Wellen geschlagen. Egal wie dieser Bericht zustande gekommen ist, in seinen Kernaussagen stößt dieser Bericht bei uns auf absolutes Unverständnis. Wie hier über einen Verein geurteilt wird, hat mit Fair-Play nichts zu tun. Rot-Weiß Erlinghausen hat dies zur Kenntnis genommen, wird aber nicht auf diesem Niveau reagieren. Der Bericht suggerierte, dass der große Fanandrang des Gastes in Erlinghausen nicht zu bewältigen sei. Wir möchten klarstellen, - und dies hat uns auch die Polizei bescheinigt - dass wir Spiele mit 1.000 und mehr Zuschauern durchführen können. Dies war in der Vergangenheit so und wird auch zukünftig so sein. Das eigentliche Problem ist eine kleine Gruppe von sogenannten Kategorie C Fans aus dem Fanspektrum des Gastvereins. Allein diese kleine Gruppe ist der Grund, warum aus Sicherheitsgründen dieses Spiel in Erlinghausen nicht stattfinden kann. Nichts Anderes. Daher die Entscheidung, ein Geisterspiel zu beantragen.

Diese Entwicklung ist aus unserer Sicht aus mehreren Gründen extrem bedenklich:

1. Wir sehen fast wöchentlich in der Bundesliga und im Europapokal Ausschreitungen in den Stadien. Dies hat es immer mal wieder gegeben, aber gefühlt hat es in den letzten Monaten stark zugenommen. Auch im Amateurfußball nimmt die Gewalt zu, wie u. a. Fälle zuletzt in Bochum, als ein Schiedsrichter verletzt wurde, oder auch in den Regionalligen zeigen. Dies führt – zu Recht – dazu, dass bei vielen Spielen genau hingesehen wird. Aber ist das eine Entwicklung im Sinne des Fußballs? Ist es richtig, dass es mehr um das Drumherum geht als um das Geschehen auf dem Platz?

2. Der Pokal lebt von den Duellen David gegen Goliath, auch im Amateurbereich. Es ist gute Tradition, dass unterklassige Mannschaften Heimrecht haben. Natürlich sind Dorfsportplätze in der Regel für anderen Besucherzahlen ausgerichtet. Aber ist es richtig, dass kleine Gruppen die Austragungen auf diesen Anlagen verhindern? Ist es richtig, dass ein Problem in der Fanszene des Gastvereins ein Problem für den Heimverein wird, mit dem er auf Grund seiner Struktur gar nicht umgehen kann?

3. Was ist, wenn dieses Beispiel Schule macht? In unseren Augen gibt es nur Verlierer, den Fußball allgemein und in diesem Fall im speziellen den Verein Rot-Weiß Erlinghausen, auf sportlicher wie auf finanzieller Ebene. Natürlich wünschen sich sicherlich auch die Verantwortlichen von Erkenschwick etwas Anderes. Aber das ursächliche Problem liegt nun einmal nicht bei Rot-Weiß Erlinghausen. Gewonnen haben gewalttätige Personen, die im Fußball nichts zu suchen haben. Ist das richtig?

Es war eine schwere und für unseren Vorstand extrem demotivierende Entscheidung. Diese Entscheidung, da sind wir uns sicher, ist nicht im Sinne des Fußballs. Wir werden unserer Mannschaft die Daumen für das Pokalspiel gegen Erkenschwick drücken und bedauern sehr, dass unsere treuen Fans von diesem Highlight ausgeschlossen sind. Dennoch hoffen wir natürlich auf ein kleines sportliches Wunder.