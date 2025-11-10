Stellungnahme des SSV Ulm 1846 Fußball

Der Drittligist SSV Ulm teilt die folgende Stellungnahme mit:
Der SSV Ulm 1846 Fussball ist sich der aktuellen sportlichen und vereinsinternen Situation sehr bewusst.
Die vergangenen Wochen waren geprägt von intensiven Diskussionen und herausfordernden Entwicklungen – sowohl innerhalb des Vereins als auch von außen.
Am gestrigen Sonntag wurde uns von Teilen der Mannschaft ein Schreiben zugespielt. Hierzu und auch zu anderen Themen werden aktuell zahlreiche Gespräche mit der Mannschaft, den verantwortlichen Gremien und handelnden Personen geführt, um die Situation sachlich aufzuarbeiten und tragfähige Lösungen zu erarbeiten.
Gleichzeitig ist es unser Verständnis, dass vereinsinterne Themen auch vereinsintern behandelt werden müssen. Nur so kann ein Verein handlungsfähig bleiben und im Sinne seiner Mitglieder, Fans und Partner agieren.
Umso bedauerlicher ist es, dass in den vergangenen Tagen vertrauliche Informationen nach außen gelangt sind und so zusätzliche Unruhe entstanden ist.
Wir arbeiten entschlossen daran, den Verein wieder zu stabilisieren, die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen und werden zu gegebener Zeit über die weiteren Schritte informieren.
Wir bitten darum, Spekulationen und persönliche Angriffe zu vermeiden.
Stattdessen setzen wir auf Dialog, Transparenz und den gemeinsamen Willen, den SSV Ulm 1846 Fussball wieder geschlossen nach vorne zu führen.
Thomas Oelmayer (Vorstand)
Dominik Schwärzel (Aufsichtsratsvorsitzender SSV Ulm 1846 Fussball e.V.)
Uli Eitle (Aufsichtsratsvorsitzender SSV Ulm 1846 Fussball GmbH & CO. KGaA)
---
So sieht die Tabelle der 3. Liga aus:
1. MSV Duisburg (Auf) 14 8-5-1 26:14 29
2. FC Energie Cottbus 14 8-2-4 30:22 26
3. VfL Osnabrück 14 7-5-2 18:11 26
4. Rot-Weiss Essen 14 7-5-2 27:22 26
5. SC Verl 14 6-6-2 31:22 24
6. Viktoria Köln 14 7-2-5 22:16 23
7. TSG 1899 Hoffenheim II (Auf) 14 6-3-5 28:20 21
8. F.C. Hansa Rostock 14 5-6-3 22:16 21
9. VfB Stuttgart II 14 6-3-5 21:22 21
10. 1. FC Saarbrücken 14 5-5-4 23:21 20
11. Alemannia Aachen 14 6-1-7 24:23 19
12. SV Waldhof Mannheim 14 6-1-7 24:23 19
13. SV Wehen Wiesbaden 14 5-4-5 17:17 19
14. TSV 1860 München 14 5-3-6 21:25 18
15. FC Ingolstadt 04 14 4-5-5 24:21 17
16. SSV Jahn Regensburg (Ab) 14 5-2-7 21:23 17
17. FC Erzgebirge Aue 14 4-4-6 16:23 16
18. SSV Ulm 1846 Fußball (Ab) 14 4-1-9 19:33 13
19. 1. FC Schweinfurt 05 (Auf) 14 2-0-12 11:35 6
20. TSV Havelse (Auf) 14 0-5-9 16:32 5