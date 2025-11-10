– Foto: Kevin Kieweg

Stellungnahme des SSV Ulm 1846 Fußball Verein äußert sich zur Situation beim Drittligisten Verlinkte Inhalte 3. Liga SSV Ulm

Der Drittligist SSV Ulm teilt die folgende Stellungnahme mit:

Der SSV Ulm 1846 Fussball ist sich der aktuellen sportlichen und vereinsinternen Situation sehr bewusst. Die vergangenen Wochen waren geprägt von intensiven Diskussionen und herausfordernden Entwicklungen – sowohl innerhalb des Vereins als auch von außen.

Am gestrigen Sonntag wurde uns von Teilen der Mannschaft ein Schreiben zugespielt. Hierzu und auch zu anderen Themen werden aktuell zahlreiche Gespräche mit der Mannschaft, den verantwortlichen Gremien und handelnden Personen geführt, um die Situation sachlich aufzuarbeiten und tragfähige Lösungen zu erarbeiten. Gleichzeitig ist es unser Verständnis, dass vereinsinterne Themen auch vereinsintern behandelt werden müssen. Nur so kann ein Verein handlungsfähig bleiben und im Sinne seiner Mitglieder, Fans und Partner agieren.