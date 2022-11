Stellungnahme der SpVgg Erkenschwick zum Westfalenpokal-Geisterspiel Am 19. November wird im Westfalenpokal zwischen dem SV RW Erlinghausen und der SpVgg Erkenschwick ein sog. „Geisterspiel“ stattfinden.

Die handelnden Personen sind zum Entschluss gekommen, dass das Spiel Erlinghausen in Anbetracht der großen Anzahl von Erkenschwickern, die uns zu dem Auswärtsspiel begleiten würden, nicht stattfinden kann. Ein eventuelles Ausweichstadion steht in unmittelbarer Nachbarschaft nicht zur Verfügung.

Auch erachten wir die Situation als völlig falschen Anreiz, für die Attraktivität der Wettbewerbe. Wenn es ein offensichtlich probates Mittel ist, Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen und diese Entscheidung Schule macht, weil man als Heimverein nicht gewillt ist Sicherheitspersonal zu stellen, dann könnte dies gravierende Auswirkungen auf den Amateurfußball haben. Theoretisch könnte von nun an jeder Verein ein Spiel gegen einen Gegner mit vielen Fans unter dem Vorwand der Nichtumsetzbarkeit vor leeren Rängen stattfinden lassen. In unserer Liga haben 90% der Vereine keine Stadien zur Verfügung. Sollen deshalb nun in Zukunft all diese Spiele ohne Zuschauer stattfinden?

Wir fühlen uns sportlich benachteiligt. Der Argumentation, dass der sportliche Charakter bei der Entscheidung eine Rolle spielt, können wir keinesfalls folgen. Die Unterstützung von den Rängen ist in unserem Verein ein fester und wichtiger Bestandteil unserer sportlichen Performance und in vielen Spielen der ausschlaggebende Punkt. Uns entsteht als Verein ebenfalls ein wirtschaftlicher Schaden. Sämtliche Eintrittsgelder werden im Westfalenpokal geteilt. Es kann nicht das Ansinnen des Verbands sein, seinen Vereinen die Geschäftsgrundlage zu entziehen.

Auch Sicherheitstechnisch sehen wir keinerlei Mehrwert, sondern eher eine Eskalation der Lage. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich dennoch zahlreiche Schwicker in Marsberg einfinden werden, ist sehr hoch. Nur eben nicht unter kontrollierten Bedingungen im Stadion, sondern außerhalb.

Der Vorstand der Spielvereinigung Erkenschwick 1916 e.V.