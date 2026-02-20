Stellt sich der WDFV gegen eine Regionalliga-Reform? "Meister müssen aufsteigen“ – diese Forderung wird seit Monaten immer wieder im Zusammenhang mit den fünf Regionalligen erhoben. Die sogenannte Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform legte zuletzt ein Modell vor, mit dem dies tatsächlich umgesetzt werden könnte. Doch zwei Regionalverbände sollen sich dem nun verschlossen haben. von Markus Becker · Heute, 17:41 Uhr · 0 Leser

Die Meisterschale der Regionalliga West 2024/25 ging an den MSV Duisburg. – Foto: Imago/Eibner

Mittlerweile 59 Klubs aus ganz Deutschland umfasst die Initiative Aufstiegsreform – ein Bündnis, das sich für einen Neu-Strukturierung der Regionalligen ausspricht. Hauptaugenmerk ist die Forderung, dass künftig alle Regionalliga-Meister einen direkten Platz in der 3. Liga erhalten. Teil davon sind unter anderem auch Regionalliga-West-Klubs wie Fortuna Köln, RW Oberhausen oder der 1. FC Bocholt, die vom derzeitigen Status quo vermeintlich profitieren sogar würden.

Dr. Michael Vesper, der Vorsitzende der Arbeitsgruppe gab sich nach einer Sitzung im Januar noch optimistisch: "Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten. Die Diskussionen verlaufen sachbezogen, die Arbeitsatmosphäre ist sehr gut. Ich bin zuversichtlich, dass wir in dieser schwierigen Thematik zu einer klaren Empfehlung für die beschlussfähigen Gremien kommen." Nach dem vierten Termin am Dienstag (17. Februar) änderte sich jedoch sein Ton: "Wenn jeder nur aus seiner eigenen Brille auf die Dinge schaut, werden wir keine Lösung finden. Wir müssen daher immer das Gesamtbild im Blick behalten."