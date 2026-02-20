Stellt sich der WDFV gegen eine Regionalliga-Reform?

Mittlerweile 59 Klubs aus ganz Deutschland umfasst die Initiative Aufstiegsreform – ein Bündnis, das sich für einen Neu-Strukturierung der Regionalligen ausspricht. Hauptaugenmerk ist die Forderung, dass künftig alle Regionalliga-Meister einen direkten Platz in der 3. Liga erhalten. Teil davon sind unter anderem auch Regionalliga-West-Klubs wie Fortuna Köln, RW Oberhausen oder der 1. FC Bocholt, die vom derzeitigen Status quo vermeintlich profitieren sogar würden.
Bekanntlich steigen nämlich nur die Meister der West- und Südwest-Staffel direkt in die 3. Liga auf. Die beiden übrigen Aufstiegsplätze werden zwischen den Regionalligen Bayern, Nord und Nordost rotierend vergeben und zusätzlich ausgespielt. Bedeutet: In jeder Saison schaut ein Regionalliga-Meister stets in die Röhre.
Zu Wochenbeginn wurde in dieser Hinsicht ein neuer Ansatz öffentlich. Nach Fortschritten innerhalb der "Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform“ stand das sogenannte „Kompass-Modell“ im Raum. Demnach würde die Zahl der Regionalligen auf vier reduziert. Die Staffeln würden nicht mehr streng nach Verbandsgrenzen eingeteilt, sondern jährlich anhand möglichst kurzer Fahrtstrecken neu zusammengestellt.
Dr. Michael Vesper, der Vorsitzende der Arbeitsgruppe gab sich nach einer Sitzung im Januar noch optimistisch: "Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten. Die Diskussionen verlaufen sachbezogen, die Arbeitsatmosphäre ist sehr gut. Ich bin zuversichtlich, dass wir in dieser schwierigen Thematik zu einer klaren Empfehlung für die beschlussfähigen Gremien kommen."
Nach dem vierten Termin am Dienstag (17. Februar) änderte sich jedoch sein Ton: "Wenn jeder nur aus seiner eigenen Brille auf die Dinge schaut, werden wir keine Lösung finden. Wir müssen daher immer das Gesamtbild im Blick behalten."
Der Grund soll inzwischen durchgesickert sein. Nach der jüngsten Zusammenkunft der Arbeitsgruppe sollen die Regionalverbände aus dem Westen und Südwesten sämtliche Modellvorschläge blockiert haben. Mehrere Medien nennen bereits mögliche Gründe. "Die Regionalverbandspräsidenten wie vor allem Peter Frymuth vom Westdeutschen Fußballverband (WDFV) fürchten den Machtverlust, indem sie die Trägerschaft für ihre jeweilige Regionalliga aufgeben müssten“, schreibt der MDR zu der Thematik.
Klar ist, dass jegliche Reformvorschläge nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Regional- und Landesverbände umgesetzt werden kann. Die Arbeitsgruppe kann schlussendlich nicht mehr als eine Empfehlung ausstellen.
FuPa Niederrhein bat den WDFV um eine Stellungnahme zur Sachlage. Bislang (Stand 20. Februar, 17.30 Uhr) reagierte der Verband jedoch noch nicht.
Welche Folgen die neuen Entwicklungen für die Reformbestrebungen haben, bleibt offen. Eine weitere Sitzung ist für den 25. März angesetzt.
Die Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten hat sich im September 2025 auf folgende Zusammensetzung für die AG Regionalliga-Reform verständigt: