Allgemeines
Schiebt sich Lövenich mit der Verfolgergruppe wieder an die Tabellenspitze heran?
Schiebt sich Lövenich mit der Verfolgergruppe wieder an die Tabellenspitze heran? – Foto: Linda Skrabs

Stellt Lövenich dem Dürener Primus erstmals ein Beinchen?

Bezirksliga, Staffel 3: Der Lauf des Türkischen SV Düren zum Saisonstart wird allmählich unheimlich. Sollte auch der stark aufspielende Aufsteiger SV Lövenich am Primus abprallen, könnte sich alsbald die Frage stellen, wer das Tempo überhaupt mitgehen kann.

In den Vorjahren der Bezirksliga-Staffel 3 hatte sich eigentlich immer ein enger Kampf um die Spitzenplätze ergeben. Gleiches war auch für die laufende Saison zu erwarten, doch der TSV Düren bewältigte sein kniffliges Auftaktprogramm überraschend wie eindrucksvoll komplett ohne Makel. Entsprechend steht mit dem SV Lövenich noch eine weitere Bewährungsprobe an. Behält das Team von Yunus Kocak erneut seine weiße Weste?

Morgen, 16:00 Uhr
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
SG Türkischer SV Düren
SG Türkischer SV DürenTSV Düren
16:00

Fraglos handelt es sich hier um das Topduell des Spieltags. Lövenich hausiert derzeit zwar noch auf dem vierten Tabellenrang, teilt sich die Punktzahl aber auch mit Lendersdorf und Hilal-Maroc. Folgerichtig dürfte der TSV wohl kaum erwarten, seine Führung an der Spitze mit einem Sieg auszubauen, doch einmal mehr könnten die Dürener in einem Topspiel eine Duftmarke hinterlassen. Dabei trifft die mit großem Abstand beste Offensive des Türkischen SV (35 Tore) auf die beste Abwehr von LöWi (sieben Gegentreffer).

Morgen, 15:15 Uhr
Alemannia Lendersdorf
Alemannia LendersdorfLendersdorf
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
15:15live

Der Anschluss nach oben ist für den HSV noch lange nicht verloren, dennoch läuft man, vor allem in Anbetracht der Leistung aus den Vorjahren, zunächst noch der Musik hinterher. Höhen und Tiefen bestimmten den bisherigen Saisonverlauf. Gegen den Tabellenzweiten könnte also wieder für ein Highlight gesorgt werden.

Morgen, 13:00 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen II
Viktoria Birkesdorf
Viktoria BirkesdorfBirkesdorf
13:00live

Statt oben mitzumischen hält Birkesdorf nach zuletzt fünf Pleiten in Serie den Kopf nur hauchzart über Wasser. Insbesondere nach zwei Siegen zum Auftakt ist der plötzliche Einbruch schwer nachzuvollziehen. Qualitativ verbietet es sich ohnehin für ein solches Team akute Abstiegssorgen zu hegen. Doch die triste Realität sieht schlichtweg anders aus. Mit den Frechenern geht es gegen den direkten Tabellennachbarn, der das Team Marius Schinke noch tiefer in die Krise stürzen könnte.

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
Hilal-Maroc Bergheim
Hilal-Maroc BergheimHilal-Maroc
15:00

Im Windschatten den Tabellenführers darf Hilal-Maroc einmal mehr vom großen Wurf träumen. Wesentliche Schwächen erlaubten sich die Bergheimer dabei auch nur selten. Weshalb besonders die ereignisreiche Pleite gegen den TSV Düren (2:3) rückblickend noch nachwirkt. Jetzt gilt vor allem eins: Konstanz. Gegen Schlusslicht Sindorf sind drei Punkte Pflicht, womöglich ließe sich auch noch im Vergleich zum Primus die eigene Tordifferenz ausbessern.

Morgen, 15:00 Uhr
SC Kreuzau
SC KreuzauKreuzau
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
15:00live

Ins Aufsteigerduell geht Kreuzau als klarer Favorit. Das Duo Nico Schröteler und Seydouba Sylla führt den SCK mit breiter Brust durch die ungewohnte Spielklasse. Die geteilt schwächste Defensive der Liga (30 Gegentreffer) der JSG muss für einen Coup standhalten.

Morgen, 15:00 Uhr
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
15:00

Im tristen Mittelfeld schauen Langerwehe und Erfstadt derzeit sicher eher besorgt nach unten, als mit Zuversicht nach oben. Zu häufig setzte es für die beiden Teams Rückschläge in der laufenden Saison. Stellt sich die Frage, wer im direkten Aufeinandertreffen die Nase vorn hat.

Morgen, 15:30 Uhr
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
15:30live

Als einer der heißesten Aufstiegsanwärter muss sich Elsdorf mit der Lauerstellung begnügen. Besonders in den Spielen gegen nominelle Top-Teams wie Lendersdorf, den TSV Düren und den SV Lövenich fehlte noch zu viel. Sollte sich Nullacht gegen Bessenich nicht behaupten, droht der vorläufige Absturz in die Tabellenmitte.

Morgen, 15:30 Uhr
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
15:30

Das 3:3 gegen Lendersdorf sollte Ahrem reichlich Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben. Der SSV peilte von Saisonbeginn ohnehin nur den Klassenerhalt an. Noch ist man dahingehend zwar nicht unbedingt auf einem guten Weg, ein Dreier könnte die Aussichten jedoch drastisch aufhellen. Bestenfalls stünde damit sogar der Sprung ans rettende Ufer in Aussicht.

Markus BeckerAutor