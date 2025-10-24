Stellt Lövenich dem Dürener Primus erstmals ein Beinchen?

In den Vorjahren der Bezirksliga-Staffel 3 hatte sich eigentlich immer ein enger Kampf um die Spitzenplätze ergeben. Gleiches war auch für die laufende Saison zu erwarten, doch der TSV Düren bewältigte sein kniffliges Auftaktprogramm überraschend wie eindrucksvoll komplett ohne Makel. Entsprechend steht mit dem SV Lövenich noch eine weitere Bewährungsprobe an. Behält das Team von Yunus Kocak erneut seine weiße Weste?

Der Anschluss nach oben ist für den HSV noch lange nicht verloren, dennoch läuft man, vor allem in Anbetracht der Leistung aus den Vorjahren, zunächst noch der Musik hinterher. Höhen und Tiefen bestimmten den bisherigen Saisonverlauf. Gegen den Tabellenzweiten könnte also wieder für ein Highlight gesorgt werden.

Fraglos handelt es sich hier um das Topduell des Spieltags. Lövenich hausiert derzeit zwar noch auf dem vierten Tabellenrang, teilt sich die Punktzahl aber auch mit Lendersdorf und Hilal-Maroc. Folgerichtig dürfte der TSV wohl kaum erwarten, seine Führung an der Spitze mit einem Sieg auszubauen, doch einmal mehr könnten die Dürener in einem Topspiel eine Duftmarke hinterlassen. Dabei trifft die mit großem Abstand beste Offensive des Türkischen SV (35 Tore) auf die beste Abwehr von LöWi (sieben Gegentreffer).

Morgen, 13:00 Uhr SpVg Frechen 20 Frechen II Viktoria Birkesdorf Birkesdorf 13:00 live PUSH

Statt oben mitzumischen hält Birkesdorf nach zuletzt fünf Pleiten in Serie den Kopf nur hauchzart über Wasser. Insbesondere nach zwei Siegen zum Auftakt ist der plötzliche Einbruch schwer nachzuvollziehen. Qualitativ verbietet es sich ohnehin für ein solches Team akute Abstiegssorgen zu hegen. Doch die triste Realität sieht schlichtweg anders aus. Mit den Frechenern geht es gegen den direkten Tabellennachbarn, der das Team Marius Schinke noch tiefer in die Krise stürzen könnte.

Im Windschatten den Tabellenführers darf Hilal-Maroc einmal mehr vom großen Wurf träumen. Wesentliche Schwächen erlaubten sich die Bergheimer dabei auch nur selten. Weshalb besonders die ereignisreiche Pleite gegen den TSV Düren (2:3) rückblickend noch nachwirkt. Jetzt gilt vor allem eins: Konstanz. Gegen Schlusslicht Sindorf sind drei Punkte Pflicht, womöglich ließe sich auch noch im Vergleich zum Primus die eigene Tordifferenz ausbessern.

Morgen, 15:00 Uhr SC Kreuzau Kreuzau JSG Erft 01 Euskirchen JSG Erft 01 15:00 live PUSH