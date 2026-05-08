„Stellen uns auf die Relegation ein" – Planegg zu Gast in Deisenhofen Meisterschaft abgehakt von Kilian Drexl · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Verdacht auf Bänderriss: Abwehrspieler Momko Kojic (Mitte). – Foto: Dagmar Rutt

Der SVP-Trainer plant Rotation und Schonung verletzter Spieler. Auch ein Torhüterwechsel ist für die letzten Spiele möglich.

„Wir stellen uns auf die Relegation ein“, sagt Planeggs Cheftrainer Pero Vidak. Eine rechnerische Chance auf die Meisterschaft in der Bezirksliga Süd und den direkten Aufstieg in die Landesliga besteht mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer SC Olching bei zwei verbleibenden Partien zwar noch – immerhin spricht nach dem deutlichen 4:1-Erfolg im Top-Spiel am vergangenen Sonntag der direkte Vergleich für den SVP. Realistisch betrachtet präsentierte sich der Spitzenreiter über die Strecke aber als zu konstant, um im Saisonendspurt noch zweimal zu patzen. Auch das schwere Nachholspiel in Bad Heilbrunn meisterten die Olchinger am Mittwochabend und siegten trotz frühen Rückstands mit 4:2. „Bad Heilbrunn ist eigentlich heimstark, deshalb hatten wir ein bisschen Hoffnung. Jetzt ist die Sache für mich durch“, betont Vidak. „Wir werden angeschlagene Spieler schonen und andere, die zuletzt weniger Spielzeit erhalten haben, heranführen, um mehr Rhythmus zu bekommen. SVP-Trainer Pero Vidak

Die verbleibenden beiden Partien auswärts bei der U23 des FC Deisenhofen am heutigen Freitag (19.30 Uhr) und zu Hause gegen den SV Waldeck-Obermenzing am letzten Spieltag will der SVP daher nutzen, um sich als gesamtes Team bestmöglich auf die wohl bevorstehenden Relegationsspiele vorzubereiten. Alle Akteure sollen in der entscheidenden Saisonphase ihr maximales Leistungsniveau erreichen. „Wir werden angeschlagene Spieler schonen und andere, die zuletzt weniger Spielzeit erhalten haben, heranführen, um mehr Rhythmus zu bekommen“, kündigt Vidak an. Zunächst sicher fehlen wird SVP-Dauerbrenner Momko Kojic. Der Verteidiger verpasste in der gesamten Saison bisher kaum eine Minute, ehe er sich im Spitzenspiel am Sonntag eine Knöchelverletzung zuzog. „Er hat erst weitergespielt, danach ist der Knöchel aber sehr dick geworden. Es sieht so aus, als wäre mindestens ein Band gerissen“, verrät der Coach. Für eine mögliche Relegation könnte es dennoch reichen.