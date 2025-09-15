Stelle obenauf, Oste/Oldendorf mit Schützenfest

Auch der TSV Apensen durfte jubeln: Gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf II gerieten die Gastgeberinnen früh durch Liliane Dammann (5.) in Rückstand, doch anschließend übernahm Jana Drechsel die Hauptrolle. Mit einem Hattrick binnen 20 Minuten (59., 72., 79.) drehte die Torjägerin, die nun acht Saisontore hat, die Partie fast im Alleingang zum 3:1-Endstand.

In einer umkämpften Partie setzte sich der TSV Stelle knapp mit 2:1 gegen den TuS Fleestedt durch. Die Gäste gingen kurz vor der Pause durch Tanja Meinberg (43.) in Führung, doch Alina Nimmerjahn glich noch vor dem Halbzeitpfiff aus (45.). Als vieles schon nach einem Remis aussah, sorgte Anika Prüfer in der 86. Minute für den umjubelten Siegtreffer der Gastgeberinnen. Stelle nun punktgleich mit Platz eins, Fleestedt steht im Tabellenmittelfeld.