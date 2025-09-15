Stelle obenauf, Oste/Oldendorf mit Schützenfest

In der Landesliga Lüneburg der Frauen fanden am vergangenen Wochenende nur vier Partien statt. Dabei konnten alle vier Heimteams einen Heimsieg feiern und am Ende jubeln. Wir schauen auf die Partien des sechsten Spieltags..
Auch der TSV Apensen durfte jubeln: Gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf II gerieten die Gastgeberinnen früh durch Liliane Dammann (5.) in Rückstand, doch anschließend übernahm Jana Drechsel die Hauptrolle. Mit einem Hattrick binnen 20 Minuten (59., 72., 79.) drehte die Torjägerin, die nun acht Saisontore hat, die Partie fast im Alleingang zum 3:1-Endstand.
In einer umkämpften Partie setzte sich der TSV Stelle knapp mit 2:1 gegen den TuS Fleestedt durch. Die Gäste gingen kurz vor der Pause durch Tanja Meinberg (43.) in Führung, doch Alina Nimmerjahn glich noch vor dem Halbzeitpfiff aus (45.). Als vieles schon nach einem Remis aussah, sorgte Anika Prüfer in der 86. Minute für den umjubelten Siegtreffer der Gastgeberinnen. Stelle nun punktgleich mit Platz eins, Fleestedt steht im Tabellenmittelfeld.
Der VSV Hedendorf/Neukloster unterstrich seine gute Form beim 4:1-Sieg über Eintracht Elbmarsch und ist nun seit vier Partien ungeschlagen. Diane Hennings legte mit einem Doppelpack (20., 33.) früh den Grundstein, ehe Jule Schmuckall (66.) auf 3:0 erhöhte. Zwar verkürzte Hannah Rittmeier noch auf 3:1 (77.), doch Marit Henkel machte wenig später alles klar (83.).
Ein wahres Schützenfest feierte der FC Oste/Oldendorf beim 5:1-Heimsieg gegen die SG Wohnste/Holvede/Ippensen. Laura Hellwege avancierte mit gleich vier Treffern (5., 23., 75., 87.) zur Matchwinnerin. Sarah Hildebrandt verwandelte zudem einen Handelfmeter (57.). Für die Gäste traf Johanna Brunkhorst kurz vor Schluss (88.), doch mehr war nicht drin. Damit verlässt der Vorjahresdritte die Abstiegsränge und zieht am Gegner vorbei.