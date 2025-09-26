Stelldichein der Verfolger: Freudenberg contra Rosenberg

Sechs der sieben Partien des zehnten Spieltags gehen planmässig am kommenden Wochenende über die Bühne, nur eine Partie ist quasi ein "Ausreisser" und der hat es in sich: Im ultimativen Kellerduell prallen am kommenden Dienstag in Köfering der gastgebende Sportverein (13./3) und der ASV Haselmühl (14./3) aufeinander. Ein Nachbarderby, in dem das Prestige absolut in den Hintergrund rückt, es geht einzig und allein ums nackte Überleben in der Liga. Auch weil derartige Duelle bekanntermassen eine Eigendynamik entwickeln, ist der Spielausgang völlig offen. Klar ist, dass ein jeder Zentimeter des grünen Geläufs umkämpft sein wird, Geschenke werden da nicht gemacht.

Klettern wir die Tabellenleiter hinauf und blicken auf die Aufgaben der Mannschaften, die Aufstiegsambitionen hegen. Da bringt Runde 10 ein direktes Aufeinandertreffen zweier solcher Teams, stehen sich doch mit dem SV Freudenberg (4./19) und dem TuS Rosenberg (5./17) Verfolger des Führungsduos im direkten Duell gegenüber. "Dranbleiben" lautet die Devise hüben wie drüben. Schauen wir noch auf die Herausforderungen, die das punktgleiche, die Liga anführende Zweigestirn vor der Brust hat. Sowohl Primus DJK Ursensollen (1./21 - in Hirschau), als auch der TSV Königstein (2./21 - zuhause gegen Schmidmühlen) schlüpfen in die Favoritenrolle, werden aber bei einer vermeintlichen Pflichtaufgabe "einen Teufel tun", den Gegner am Tabellenstand zu messen. Im Überblick die Vorschau auf die Partien der Runde 10:

Erleichterung herrschte bei den Kaolinstädtern nach dem Auswärtssieg in Schmidmühlen, der nach einer Serie von vier Niederlagen in Folge endlich den "Bock" zum Erliegen brachte. Nicht nur für´s Punktekonto, sondern auch für das angekratzte Selbstbewußtsein war dieser Dreier wichtig und kam genau recht, um an die kommende schwere Aufgabe mit gesteigerter Motivation heranzugehen. Bei der DJK läuft es weiter bestens, nach dem doch unerwarteten Kantersieg gegen Freudenberg grüßt die Kotzbauer-Truppe als Aufsteiger tatsächlich als Tabellenführer. Wohlwissend, dass die aktuelle Situation eine Momentaufnahme ist und man deshalb nicht abheben muss, reist man in den Hirschauer Sportpark, um dort den "Platz an der Sonne" zu verteidigen. Alles andere wäre ja nicht logisch. "Mit Tabellenführer Ursensollen wartet auf uns natürlich ein richtiges Brett, die DJK strotzt im Moment nur so vor Selbstvertrauen. Wir wollen nach unserem Sieg vom letzten Wochenende mit der gleichen mannschaftlichen Geschlossenheit auftreten und versuchen, dem Favoriten ein Bein zu stellen", sagt Hirschaus Spielertrainer Andi Meyer. "In Hirschau erwartet uns ein schweres Auswärtsspiel gegen einen unangenehm zu bespielenden Gegner, der am vergangenen Wochenende drei Punkte in Schmidmühlen einfahren konnte. Dass Hirschau aktuell so tief in der Tabelle steht, überrascht - denn sie haben bislang meist nur knapp verloren. Das zeigt, dass sie mit jeder Mannschaft mithalten können. Umso wichtiger ist es, dass wir erneut mit voller Leidenschaft, hoher Intensität und mannschaftlicher Geschlossenheit auftreten. Wir wollen alles reinwerfen und unser Maximum auf den Platz bringen", sagt Gästespielertrainer Thomas Kotzbauer.

