Stelinger Effizienz entscheidet Sechspunktespiel

In einem umkämpften Duell lässt die Zweete trotz Unterzahl Chancen liegen, bleibt aber vor dem Tor eiskalt und sichert sich mit einem späten Doppelschlag den wichtigen Auswärtssieg.

Als klassisches „Sechspunktespiel“ stand die Partie bei der SG Letter unter besonderer Spannung – und sie hielt, was sie versprach. Früh zeigte sich, dass beide Teams bereit waren, alles in die Waagschale zu werfen.

Nach 14 Minuten ging die Zweete in Führung: Über die rechte Seite kombinierten sich die Gäste bis zur Grundlinie durch, im Zentrum wurde der Ball sicher verwertet. Doch die Gastgeber, im Winter neu formiert, ließen sich davon nicht beeindrucken. Vor allem über die Flügel entwickelten sie Tempo und kamen zu mehreren guten Möglichkeiten. Auf der anderen Seite verpasste es die Zweete, ihre Konter konsequent auszuspielen. So blieb es zur Pause bei einer knappen Führung in einem insgesamt ausgeglichenen Spiel.