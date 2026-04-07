Stelinger Effizienz entscheidet Sechspunktespiel

In einem umkämpften Duell lässt die Zweete trotz Unterzahl Chancen liegen, bleibt aber vor dem Tor eiskalt und sichert sich mit einem späten Doppelschlag den wichtigen Auswärtssieg.
Als klassisches „Sechspunktespiel“ stand die Partie bei der SG Letter unter besonderer Spannung – und sie hielt, was sie versprach. Früh zeigte sich, dass beide Teams bereit waren, alles in die Waagschale zu werfen.
Nach 14 Minuten ging die Zweete in Führung: Über die rechte Seite kombinierten sich die Gäste bis zur Grundlinie durch, im Zentrum wurde der Ball sicher verwertet. Doch die Gastgeber, im Winter neu formiert, ließen sich davon nicht beeindrucken. Vor allem über die Flügel entwickelten sie Tempo und kamen zu mehreren guten Möglichkeiten. Auf der anderen Seite verpasste es die Zweete, ihre Konter konsequent auszuspielen. So blieb es zur Pause bei einer knappen Führung in einem insgesamt ausgeglichenen Spiel.
Auch im zweiten Durchgang änderte sich das Bild nur wenig: Die SG Letter hatte mehr Ballbesitz, fand jedoch immer seltener den Weg zu klaren Abschlüssen. Die dezimierten Stelinger stemmten sich mit großem Einsatz dagegen und setzten weiterhin auf schnelle Gegenangriffe.
In der 70. Minute folgte ein entscheidender Moment: Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt – der fällige Elfmeter wurde sicher zum 0:2 verwandelt. Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen, verkürzten zehn Minuten vor dem Ende und warfen in der Schlussphase alles nach vorne.
In der Nachspielzeit sorgte schließlich ein weiterer Strafstoß für die Entscheidung: Nach einem langen Ball und erneutem Foulspiel blieb die Zweete eiskalt und stellte auf 1:3. Damit war das Spiel entschieden – und ein intensives Duell fand seinen klaren Sieger, der vor allem durch Effizienz und Kampfgeist überzeugte.
SG Letter 05 – TSV Stelingen II 1:3