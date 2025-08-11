– Foto: Marcel Eichholz

Stelingen startet mit Remis in die Saison Bajrovic spricht nach dem 1:1 von einem „gerechten Ergebnis“ – Chancenverwertung als Manko Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 TSV Stelinge Kirchrode

Mit einem Unentschieden ist der TSV Stelingen in die neue Spielzeit gestartet. Vor heimischem Publikum trennte sich die Mannschaft von Trainer Edis Bajrovic vom TSV Kirchrode mit 1:1 (0:0). Beide Teams zeigten von Beginn an, dass sie großen Wert auf eine stabile Defensivarbeit legen – was in einer über weite Strecken chancenarmen ersten Halbzeit resultierte.

Gestern, 15:00 Uhr TSV Stelingen TSV Stelinge TSV Kirchrode Kirchrode 1 1 Abpfiff Kirchrode punktet auswärts – Gastgeber gleichen Rückstand schnell aus

„Es war das erwartet schwierige Spiel gegen einen gut stehenden und verteidigenden Gegner“, analysierte Bajrovic nach der Partie. Seine Mannschaft habe sich in den ersten 45 Minuten ebenso wenig zwingende Möglichkeiten erarbeitet wie der Gegner. „Ich denke, es war ausgeglichen, ohne große nennenswerte Torschancen, weil beide in der Defensive gut organisiert waren.“ Nach der Pause erhöhte Stelingen den Druck und übernahm phasenweise die Spielkontrolle. „In der zweiten Halbzeit waren wir ein Stück spielbestimmender“, so Bajrovic. Die Gastgeber kamen nun zu Abschlüssen, doch die Präzision fehlte. „Wir haben die Torschancen, die wir uns herausgespielt haben, kläglich vergeben oder die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor hat gefehlt.“