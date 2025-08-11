Stelingen startet mit Remis in die Saison

Mit einem Unentschieden ist der TSV Stelingen in die neue Spielzeit gestartet. Vor heimischem Publikum trennte sich die Mannschaft von Trainer Edis Bajrovic vom TSV Kirchrode mit 1:1 (0:0). Beide Teams zeigten von Beginn an, dass sie großen Wert auf eine stabile Defensivarbeit legen – was in einer über weite Strecken chancenarmen ersten Halbzeit resultierte.
Kirchrode punktet auswärts – Gastgeber gleichen Rückstand schnell aus
„Es war das erwartet schwierige Spiel gegen einen gut stehenden und verteidigenden Gegner“, analysierte Bajrovic nach der Partie. Seine Mannschaft habe sich in den ersten 45 Minuten ebenso wenig zwingende Möglichkeiten erarbeitet wie der Gegner. „Ich denke, es war ausgeglichen, ohne große nennenswerte Torschancen, weil beide in der Defensive gut organisiert waren.“
Nach der Pause erhöhte Stelingen den Druck und übernahm phasenweise die Spielkontrolle. „In der zweiten Halbzeit waren wir ein Stück spielbestimmender“, so Bajrovic. Die Gastgeber kamen nun zu Abschlüssen, doch die Präzision fehlte. „Wir haben die Torschancen, die wir uns herausgespielt haben, kläglich vergeben oder die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor hat gefehlt.“
In der 63. Minute geriet Stelingen nach einem Foulelfmeter in Rückstand. Schiedsrichter Benno Bernhardt zeigte auf den Punkt, Finn Zeh verwandelte sicher zur 1:0-Führung für Kirchrode. „Der Elfmeter war berechtigt“, stellte Bajrovic klar.
Die Antwort des TSV ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später nutzte Lukas Brinkmann eine schnelle Umschaltaktion zum Ausgleich. „Das war eine sehr gut gespielte Situation, die zeigt, dass wir schnell nach vorne spielen können, wenn wir den Ball gewinnen“, lobte der Trainer.
In der Schlussphase hatten die Gastgeber sogar die Chance auf den Siegtreffer. Abschlüsse von Felix Gläser und Dennis Brinkmann verfehlten jedoch das Ziel. Bajrovic bilanzierte: „Wir hätten das 2:1 machen können, vielleicht sogar müssen. Aber alles in allem ist es ein gerechtes Unentschieden und zum Auftakt erstmal okay.“