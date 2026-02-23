Stelingen nutzt Andertener Fehler konsequent aus Sportfreunde unterliegen dem Aufstiegsanwärter mit 1:3 – Anschluss kommt zu spät – Faust: „Kein Vorwurf an die Mannschaft“ von red · Heute, 12:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Die Sportfreunde Anderten sind mit einer Heimniederlage in die zweite Saisonphase der Bezirksliga 2 Hannover gestartet. Gegen den Aufstiegsaspiranten TSV Stelingen unterlag der Aufsteiger mit 1:3. Entscheidend war eine Phase in der ersten Halbzeit, in der die Gäste zwei Andertener Fehler eiskalt bestraften.

Zunächst traf Lukas Brinkmann in der 12. Minute zur Führung, nur acht Minuten später erhöhte Dennis Zabel auf 2:0. „Stelingen war in der Offensive die aktivere Mannschaft und hat zwei Fehler von uns bestraft“, analysierte Trainer Tobias Faust. „Das heißt nicht, dass wir es schlecht gemacht haben, aber sie waren effizient.“ Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gastgeber engagierter und mit mehr Zug zum Tor. Anderten drängte Stelingen phasenweise tief in die eigene Hälfte, kam jedoch nur zu wenigen klaren Abschlüssen. „Bis zum Sechzehner war das gut, aber zwingende Torchancen haben wir uns kaum herausgespielt“, so Faust. Eine große Möglichkeit blieb ungenutzt, ehe Niclas Andräe in der 85. Minute den Anschluss herstellte.

Anderten warf in der Schlussphase alles nach vorne, öffnete damit jedoch Räume. Justin Fehder setzte mit dem 3:1 in der 87. Minute den Schlusspunkt. „Da haben wir komplett aufgemacht, dann war der Deckel drauf“, sagte Faust. Trotz der Niederlage stellte sich der Trainer vor sein Team: „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat leidenschaftlich verteidigt und wollte nach vorne spielen.“ Gleichzeitig erkannte er die Qualität des Gegners an: „Stelingen hat das am Ende gut wegverteidigt und die drei Punkte verdient eingefahren.“