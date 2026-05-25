Stelingen empfängt Ramlingen zum Verfolgerduell

– Foto: Timo Babic

Im Nachholspiel des 25. Spieltags der Bezirksliga Hannover Staffel 2 steht am Dienstagabend ein Duell mit erheblicher Bedeutung im oberen Tabellendrittel an: Der TSV Stelingen empfängt um 19 Uhr den SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II. Während die Gäste mit 69 Punkten aus 29 Spielen punktgleich mit Tabellenführer SG 74 Hannover sind, liegt Stelingen mit 65 Zählern aus ebenfalls 29 Partien auf Rang drei. Für beide Mannschaften geht es damit um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Edis Bajrovic, Trainer des TSV Stelingen, erwartet eine enge Partie. „Ich denke, dass es auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe wird“, sagt er. Ramlingen zähle für ihn „zu den spielstärksten Mannschaften unserer Staffel“. Besonders hebt Bajrovic hervor, dass der Gegner „einen sehr gepflegten Fußball“ spiele, viele Situationen spielerisch löse und offensiv gefährlich sei, „ohne dabei die Defensive zu vernachlässigen“.

Stelingen reist mit Rückenwind ins Nachholspiel

Der TSV Stelingen geht mit einem 8:2 gegen TuS Altwarmbüchen im Rücken in die Partie. Jannis Bovenschen traf dabei doppelt, zudem waren Dustin Quast, Marc-Benjamin Klusmann, Elias Göhr, Luca Nuel Biskup, Jannik Klemm und Lukas Brinkmann erfolgreich. Ramlingen musste sich zuletzt beim TuS Davenstedt mit einem 1:1 begnügen; Patrick Neuhaus hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht.