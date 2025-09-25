Stelingen düpiert Tabellenführer Ramlingen II unter Flutlicht

Die U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen II hat am Mittwochabend ihre erste Saisonniederlage kassiert – und die fiel überraschend deutlich aus: Mit 0:5 musste sich der bis dahin ungeschlagene Tabellenführer dem TSV Stelingen geschlagen geben. Die Gäste zeigten eine nahezu perfekte Mannschaftsleistung, während Ramlingen über 90 Minuten nie richtig ins Spiel fand. Trainer Darijan Vlaski sprach von einem „verdienten Sieg für Stelingen“, auch wenn das Ergebnis „zwei, drei Tore zu hoch“ ausgefallen sei.

Schon früh wurde deutlich, dass sich Stelingen einiges vorgenommen hatte. Trainer Edis Bajrovic hatte sein Team perfekt eingestellt: kompakt in der Defensive, zweikampfstark im Zentrum, effektiv vor dem Tor. „Wir haben sehr viele zweite Bälle gewonnen“, sagte Bajrovic. Seine Mannschaft nutzte die eigenen Chancen eiskalt, während Ramlingen spätestens 25 Meter vor dem Tor die Ideen ausgingen. „Der letzte Pass hat gefehlt, die Präzision, das Timing – es war nicht unser Tag“, so Vlaski.

Trotz vereinzelter Halbchancen blieb Ramlingen blass. Die Offensivreihe wurde früh zugestellt, das Spiel nach vorne lief schleppend. Auch wenn es laut Vlaski „nicht am Willen“ lag, war der Auftritt der Hausherren weit von der Form der Vorwochen entfernt. „Wir hätten auch 90 Minuten länger spielen können und hätten kein Tor geschossen“, sagte er ernüchtert.

Auf der anderen Seite präsentierte sich Stelingen effizient und leidenschaftlich. Bajrovic lobte die Disziplin seiner Mannschaft, die nach der Niederlage gegen Döhren die richtige Reaktion zeigte. „Das war eine geschlossene, fast perfekte Leistung.“ Dass der Sieg in der Höhe nicht unbedingt das Kräfteverhältnis widerspiegelte, gab auch Bajrovic zu: „Wir waren keine fünf Tore besser, aber wir haben im richtigen Moment getroffen.“

Folgen in der Tabelle – Ramlingen bleibt vorn, aber das Feld rückt zusammen

Trotz der hohen Niederlage bleibt Ramlingen mit 22 Punkten aus neun Spielen Tabellenführer. Doch der Vorsprung ist geschmolzen: SG 74 Hannover und TSV Burgdorf liegen mit jeweils 16 Punkten in Lauerstellung, Stelingen ist mit dem Sieg auf Rang vier vorgerückt und hat wieder Anschluss zur Spitzengruppe.

Die erste Niederlage kam unerwartet, aber nicht unverdient. Vlaski zeigte sich nach dem Spiel realistisch: „Es war klar, dass das irgendwann kommt. Aber wir sind gefestigt – und jetzt gilt es, eine neue Serie zu starten.“ Die Chance zur Wiedergutmachung folgt in wenigen Tagen. Dann wird sich zeigen, wie gut Ramlingen mit Rückschlägen umgehen kann.

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II – TSV Stelingen 0:5

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Marcel Maluck, Finn Beeneken, Servan Duran, Nico Schleif, Fabijan Feraj, Pablo Saavedra-Gerke, Kristijan Kamberi, Luca Tom Mussmann, Torben Tepper, Patrick Neuhaus, Benedict Rahaus - Trainer: Darijan Vlaski

TSV Stelingen: Gianluca Brascia, Max Adamski, Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai, Richard Leimann, Jannik Klemm, Demba Balde Djitte, Marvin Metzig, Elias Göhr, Ben Wünschmann, Felix Gläser - Trainer: Edis Bajrovic

Schiedsrichter: Jona Selke

Tore: 0:1 Jannik Klemm (20.), 0:2 Marvin Metzig (72.), 0:3 Demba Balde Djitte (78.), 0:4 Marvin Metzig (85.), 0:5 Fabio Gehrmann (90.+3)