Stelingen dreht nach der Pause auf

– Foto: Lorena Pietler

Der TSV Stelingen besiegte den TSV Burgdorf mit 4:2. Nach einer offenen ersten Halbzeit setzten sich die Gastgeber im zweiten Durchgang durch – auch begünstigt durch eine umstrittene rote Karte.

Früh brachte Lukas Brinkmann die Gastgeber in Führung. Bajrovic schilderte die Anfangsphase so: „Wir gehen nach vier Minuten mit 1:0 in Führung, nachdem wir einen Fehler im Spielaufbau der Burgdorfer ausnutzen.“ Burgdorf antwortete jedoch schnell, glich nach einer Viertelstunde durch Benjamin Sarr aus und blieb auch nach dem erneuten Rückstand im Spiel. „Nach einem Standard aus dem Halbfeld auf den zweiten Pfosten gleicht Burgdorf zum 2:2 aus“, so Bajrovic.

Der TSV Stelingen hat sich im Duell mit dem TSV Burgdorf mit 4:2 durchgesetzt und damit seine Position im oberen Tabellendrittel gefestigt. In einer intensiven Partie zeigte sich die Mannschaft von Trainer Edis Bajrovic vor allem nach der Pause überlegen.

Beide Trainer sahen eine ausgeglichene erste Halbzeit. Mirco Roger sprach von einem „sehr ausgeglichenen Spiel“ und ergänzte: „Ich glaube, auch als neutraler Zuschauer war es eine sehr schöne erste Halbzeit, ging hin und her, mit einem gerechten 2:2 zur Pause.“ Auch Bajrovic bewertete den Verlauf ähnlich: „Die erste Halbzeit würde ich als ausgeglichen bewerten, vielleicht sogar mit leichten Vorteilen für Burgdorf.“

Nach der Pause verschob sich das Kräfteverhältnis zugunsten der Gastgeber. „In der Halbzeit haben wir taktisch umgestellt und in der zweiten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft“, erklärte Bajrovic. Seine Mannschaft blieb spielbestimmend und nutzte schließlich ihre Chancen: Per Stetzkowski traf zunächst zum 3:2 und legte kurz vor Schluss das 4:2 nach. „Wir bleiben spielbestimmend und machen dann durch Stetzkowski das 3:2 und kurz vor Schluss noch das 4:2.“

Eine Schlüsselszene ereignete sich in der Schlussphase. Burgdorfs Benjamin Schubert sah in der 81. Minute die Rote Karte. Roger bewertete die Entscheidung kritisch: „Wir bekommen dann eine rote Karte, die aus meiner Sicht sehr fragwürdig ist. Für mich keine rote Karte.“ Für ihn hatte die Partie damit ihre Richtung gefunden: „Danach war das Spiel entschieden. Stelingen hat das gut gemacht und am Ende noch das 4:2 nachgelegt, was dann auch verdient war.“

Am Ende überwog bei beiden Trainern die Einschätzung, dass die zweite Halbzeit den Ausschlag gab. „Ich denke, aufgrund der zweiten Hälfte geht der Sieg in Ordnung“, sagte Bajrovic. Während der TSV Stelingen mit nun 46 Punkten Rang drei festigt, bleibt der TSV Burgdorf mit 33 Punkten im Tabellenmittelfeld.

TSV Stelingen – TSV Burgdorf 4:2

TSV Stelingen: Gianluca Brascia, Max Adamski, Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai, Andre Vogelsang (60. Jannis Bovenschen), Richard Leimann, Per Stetzkowski (88. Justin Fehder), Dustin Quast (84. Robin Ziegler), Lukas Brinkmann (60. Jannik Klemm), Elias Göhr, Dennis Zabel - Trainer: Edis Bajrovic

TSV Burgdorf: Till Adebahr, Erik Sonnefeld, Robin Günther, Noel Köhler, Benjamin Sarr (60. Alexander Kamerer), Benjamin Schubert, Andrej Mechonzew, Ben Kükendorf (60. Murthada Abdulkarim), Cedrick Kunz, Florian Pszolla, Mohamad Awad Abo Zeid - Trainer: Mirco Roger

Schiedsrichter: Philipp Emde

Tore: 1:0 Lukas Brinkmann (5.), 1:1 Benjamin Sarr (13.), 2:1 Jonathan Mai (30.), 2:2 Benjamin Schubert (38.), 3:2 Per Stetzkowski (64.), 4:2 Per Stetzkowski (88.)

Rot: Benjamin Schubert (81./TSV Burgdorf/)