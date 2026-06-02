Stelingen dreht den Rückstand

– Foto: Lorena Pietler

Nach einem frühen 0:2 kämpft sich Stelingen zurück. Trainer Edis Bajrovic sieht vor allem die Vielzahl vergebener Chancen als zentrales Thema.

Beim TuS Davenstedt geraten die Gäste früh ins Hintertreffen. Zunächst trifft Tolgahan Davran zur Führung (14.), wenig später erhöht Fabian Pietler auf 2:0 (25.).

Im Titelrennen der Bezirksliga Hannover Staffel 2 bleibt alles eng beisammen. Während Tabellenführer SG 74 Hannover und der zweitplatzierte SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II ihre Spiele ebenfalls gewinnen, erledigt auch der TSV Stelingen seine Aufgabe – allerdings mit deutlich mehr Aufwand als erwartet.

„Wir starten extrem unglücklich in die Partie und liegen relativ schnell mit 0:2 zurück. Beim ersten Gegentor kombiniert sich Davenstedt gut durch und geht verdient in Führung. Kurz darauf fällt dann auch noch das 2:0 durch einen sehenswerten Freistoß“, sagt Trainer Edis Bajrovic.

Trotz des Rückschlags verliert Stelingen nicht die Kontrolle. „Trotz des Rückstands waren wir von Beginn an gut im Spiel. Umso wichtiger war es, dass uns relativ schnell nach dem 0:2 der Anschlusstreffer zum 1:2 gelungen ist.“ Den erzielt Lukas Brinkmann nur zwei Minuten nach dem zweiten Gegentor.

Danach entwickelt sich eine Phase, in der die Gäste zahlreiche Chancen liegen lassen. „Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erspielen wir uns unglaublich viele hundertprozentige Torchancen. Entweder hält der Davenstedter Torwart stark oder wir schießen ihn aus aussichtsreichen Positionen direkt an.“

Nach einer Gewitterunterbrechung gelingt schließlich der Ausgleich. Jonathan Mai trifft in der 32. Minute zum 2:2. „Nach einer kurzen Gewitterunterbrechung konnten wir uns noch einmal sammeln und sortieren. Anschließend gelingt uns dann auch der verdiente Ausgleich zum 2:2.“

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Stelingen am Drücker. „In der zweiten Halbzeit waren wir aus meiner Sicht die spielbestimmende Mannschaft. Erneut haben wir uns eine Vielzahl hervorragender Möglichkeiten herausgespielt, haben es aber wieder versäumt, diese konsequent zu nutzen.“

Die Entscheidung fällt schließlich spät. Marc-Benjamin Klusmann erzielt in der 83. Minute den Treffer zum 3:2. „Am Ende war es dann ein Elfmeter in der Schlussphase, der uns auf die Siegerstraße gebracht hat.“

Bajrovic sieht den Erfolg deshalb als verdient an. „Die erste Halbzeit würde ich insgesamt als ausgeglichen bezeichnen, vielleicht mit einem kleinen Vorteil für uns bei den klaren Torchancen. In der zweiten Halbzeit geht der Sieg meiner Meinung nach dann schon in Ordnung, weil wir insgesamt die besseren und klareren Möglichkeiten hatten.“

Ein Thema bleibt für den Trainer dennoch bestehen: „Wie schon in den vergangenen Wochen betreiben wir allerdings weiterhin Chancenwucher. Das ist ein Thema, an dem wir arbeiten müssen. Trotzdem sind wir natürlich froh, dass wir das Spiel am Ende für uns entscheiden konnten.“

TuS Davenstedt – TSV Stelingen 2:3

TuS Davenstedt: Dawid Dyla, Dennis Lattmann, Lukas Arnold, Dominik Rokhlin, Tim Kloss, Fabian Pietler (91. Fatih Yildizadoymaz), Paul Lange (91. Robin Ebinger), Dominik Biber, Darian Amin, Stanislaw Schkurin (66. Heiko Sift), Tolgahan Davran (64. Jasmin Sadikovic) - Trainer: Fatih Yildizadoymaz

TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Kevin Wittbold, Max Adamski, Justin Fehder (76. Marvin Metzig), Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai, Richard Leimann, Jannis Bovenschen (88. Dennis Zabel), Per Stetzkowski, Jannik Klemm (86. Luca Nuel Biskup), Lukas Brinkmann (65. Nino Melnjak) - Trainer: Edis Bajrovic

Schiedsrichter: Benno Zelzner

Tore: 1:0 Tolgahan Davran (14.), 2:0 Fabian Pietler (25.), 2:1 Lukas Brinkmann (27.), 2:2 Jonathan Mai (32.), 2:3 Marc-Benjamin Klusmann (83.)