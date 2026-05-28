Stelingen dreht das Spitzenspiel

– Foto: Volkhard Patten

Nach frühem Rückstand übernimmt Stelingen zunehmend die Kontrolle. Trainer Edis Bajrovic sieht vor allem in der zweiten Halbzeit den Unterschied.

„Aus unserer Sicht war es zunächst einmal das erwartet hochintensive Spiel, gerade in der ersten Halbzeit geprägt von vielen intensiven Zweikämpfen bei sommerlichen Temperaturen“, sagt Trainer Edis Bajrovic.

Es ist ein Sieg, der das Aufstiegsrennen in der Bezirksliga Hannover Staffel 2 noch einmal zuspitzt. Mit dem 3:1 gegen den SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II verkürzt der TSV Stelingen den Rückstand auf die Spitze auf einen Punkt. Tabellenführer bleibt weiterhin SG 74 Hannover mit 69 Punkten, direkt dahinter folgt Ramlingen ebenfalls mit 69 Zählern. Stelingen liegt nach dem Erfolg nun bei 68 Punkten – bei noch ausstehenden Spielen im Saisonendspurt.

Die Partie beginnt allerdings denkbar ungünstig für die Gastgeber. Bereits in der Anfangsphase bringt Benedict Rahausdie Gäste in Führung. „Im Spielaufbau leisten wir uns einen Fehler, aus dem dann auch der Elfmeter resultiert, der aus meiner Sicht absolut berechtigt war. Dadurch geht Ramlingen mit 1:0 in Führung.“

Stelingen findet danach jedoch zunehmend besser in die Partie. „Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit übernehmen wir dann aber zunehmend die Kontrolle über das Spiel“, sagt Bajrovic. Zwar fehle im letzten Drittel zunächst die Präzision, dennoch gelingt noch vor der Pause der Ausgleich. Nach einer Ecke trifft Marc-Benjamin Klusmann per Kopf zum 1:1 (37.).

„Insgesamt würde ich die erste Halbzeit als ausgeglichen bezeichnen – mit vielen intensiven Zweikämpfen auf beiden Seiten.“

Nach dem Seitenwechsel wirkt Stelingen zunächst aktiver. „Gerade in den ersten zehn Minuten sind wir gut im Aufbau, kommen erneut häufig ins letzte Drittel, aber uns fehlt weiterhin etwas die letzte Genauigkeit.“ Die entscheidende Szene folgt schließlich in der 66. Minute. Jannik Klemm bringt die Gastgeber mit einer Einzelaktion in Führung. „Er setzt sich mit einer starken Einzelaktion über rund 30 Meter durch und schließt dann erfolgreich ab. Dieses Tor war in dieser Phase extrem wichtig für uns.“

Ramlingen reagiert darauf mit Druck. „Zwischen der 60. und 75. Minute hatten sie eine richtig gute Druckphase, in der durchaus auch das 2:2 hätte fallen können“, sagt Bajrovic.

Doch Stelingen übersteht diese Phase – und entscheidet das Spiel spät endgültig. Nachdem Dustin Quast und Jonathan Mai gute Möglichkeiten liegen lassen, sorgt Luca Nuel Biskup in der Schlussminute für das 3:1.

„Alles in allem geht der Sieg aus meiner Sicht aufgrund der zweiten Halbzeit in Ordnung. Ich glaube, dass wir am Ende den Sieg vielleicht noch einen Tick mehr wollten“, sagt Bajrovic. „Insgesamt war es aber auf jeden Fall ein hochintensives und sehr gutes Spiel vor einer tollen Kulisse bei uns in Stelingen.“

TSV Stelingen – SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 3:1

TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Max Adamski, Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai (71. Luca Nuel Biskup), Andre Vogelsang (58. Marvin Metzig), Richard Leimann, Jannis Bovenschen, Per Stetzkowski, Jannik Klemm (88. Harun Aydemir), Lukas Brinkmann (58. Dustin Quast), Elias Göhr (63. Kevin Wittbold) - Trainer: Edis Bajrovic

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Quentin Bach, Maximilian Runge (64. Zakariya Abdoun), Finn Beeneken, Jannes Wöhlken, Hakim Ahmed Hikmat (64. Jeremy Lee Finsel), Sebastian Daecke (79. Tibor Strutzke), Pablo Saavedra-Gerke, Fawaz Fakhri Khiro, Ahmed Khaldi (64. Leon Scholochow), Patrick Neuhaus, Benedict Rahaus (46. Torben Tepper) - Trainer: Darijan Vlaski

Tore: 0:1 Benedict Rahaus (7.), 1:1 Marc-Benjamin Klusmann (37.), 2:1 Jannik Klemm (66.), 3:1 Luca Nuel Biskup (90.)