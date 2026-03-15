Stejapanoviv trifft erstmals für Haching II beim 3:0 gegen Kirchheim

Der Top-Torjäger der Liga erzielte sein erstes Tor für Unterhaching II. Nun steht das Topspiel beim Tabellenführer in Wasserburg an.

In der Landesliga Südost fahren die jungen Kicker der SpVgg Unterhaching II nun als Zweiter zum Superkracher am kommenden Freitag beim Tabellenführer in Wasserburg. Das Heimspiel gegen den Kirchheimer SC gewannen die Hachinger am Ende verdient mit 3:0 (1:0) auf dem Kunstrasen im Sportpark Neuried.

Zuletzt beim 2:1-Sieg in Schwabing lieferten die Hachinger noch eine recht wilde Schlacht mit glücklichem Ende. Diesmal war das Team einen großen Schritt weiter, weil man diesmal den Gegner sehr gut kontrollierte. Die Spieltagsmannschaft der Rot-Blauen hatte viel Ballbesitz und ließ diesmal kaum Torabschlüsse zu. Kirchheim war lediglich bei Standards immer gefährlich mit ihren körperlich robusten Spielern. In der ersten Halbzeit beim Stand von 0:0 gab es so eine Szene, bei der ein Kirchheimer aus kurzer Distanz nach einer Ecke über das Tor köpfte.

Laris Stejapanoviv ist die Nummer eins der Landesliga-Torschützenliste, weil er in der ersten Saisonhälfte beim TSV Grünwald nach Belieben traf. Nach seinem Winterwechsel gelang nun der erste Treffer im Hachinger Dress beim dritten Einsatz. Dazu kommen in der Ligastatistik noch 19 Treffer bei 21 Spielen für den TSV Grünwald. Perfekt wurde der Sieg des Tabellenzweiten erst mit den späten Toren von Gibson Nana Adu (81.) und Jason Eckl (89.).

Hachings Trainer Thomas Kasparetti war ziemlich zufrieden mit dem Auftritt der Jungs, die nun zu der Mannschaft der Stunde nach Wasserburg (9:2 in Aubing) fahren. „Das war eine sehr reife Leistung von uns“, lautete sein Fazit. Diese Kontrolle über das Geschehen mit spielerischer Klasse ist auch das, was von den Jungprofis für Chancen in der ersten Mannschaft erwartet wird. Kasparetti sagte auch, dass diese Leistung gegen Kirchheim ein Niveau ist, mit dem man gegen jede Mannschaft der Landesliga punkten kann. Er weiß aber auch, dass kommenden Freitag in Wasserburg die Trauben noch einen Tick höher hängen werden.

SpVgg Unterhaching II – Kirchheimer SC 3:0 (1:0). Haching II: Dehler, Böhnke, Spann, Eckl, Adu, Weiß, Stejapanovic, Freimuth, Knörchen, Ibrakovic (86. Guth), Zimmermann. Tore: 1:0 Stejapanovic (24.), 2:0 Adu (81.), 3:0 Eckl (89.).