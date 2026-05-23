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Steirer wechselt nach Graz: SK Sturm holt Jürgen Heil vom TSV Hartberg
Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Jürgen Heil bekannt. Der 29-jährige Steirer wechselt nach dem Auslaufen seines Vertrages beim TSV Hartberg ablösefrei nach Graz. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der universell einsetzbare Heil insgesamt 29 Pflichtspiele für die Hartberger, in denen ihm drei Tore und zwei Assists gelangen.
von SK Puntigamer Sturm Graz · Heute, 16:25 Uhr · 0 Leser
Jürgen Heil unterschreibt beim SK Sturm – Foto: Sturm Graz
Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Mit Jürgen Heil konnten wir einen erfahrenen Bundesligaspieler mit großer fußballerischer Qualität für uns gewinnen, der sowohl im Mittelfeld als auch auf der rechten Seite flexibel einsetzbar ist. Als Steirer hat er bereits jetzt enormen Bezug zum SK Sturm und als langjähriger Kapitän und Mentalitätsspieler wird er weitere Führungsstärke in unsere Kabine einbringen können. Willkommen in Graz, Jürgen!“
Jürgen Heil betont: „Die Entscheidung, den TSV Hartberg zu verlassen, fiel mir nicht leicht. Aber wenn man als Steirer die Möglichkeit bekommt, für das fußballerische Aushängeschild des Landes zu spielen, muss man diese Chance ergreifen. Der SK Sturm hat immer große Ambitionen, ich will mit meinen fußballerischen Qualitäten, aber auch mit meiner Einstellung und Mentalität vorangehen und dabei helfen, dass der Klub erfolgreich ist.“