Steirer wechselt nach Graz: SK Sturm holt Jürgen Heil vom TSV Hartberg

Jürgen Heil unterschreibt beim SK Sturm – Foto: Sturm Graz

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Mit Jürgen Heil konnten wir einen erfahrenen Bundesligaspieler mit großer fußballerischer Qualität für uns gewinnen, der sowohl im Mittelfeld als auch auf der rechten Seite flexibel einsetzbar ist. Als Steirer hat er bereits jetzt enormen Bezug zum SK Sturm und als langjähriger Kapitän und Mentalitätsspieler wird er weitere Führungsstärke in unsere Kabine einbringen können. Willkommen in Graz, Jürgen!“

Jürgen Heil betont: „Die Entscheidung, den TSV Hartberg zu verlassen, fiel mir nicht leicht. Aber wenn man als Steirer die Möglichkeit bekommt, für das fußballerische Aushängeschild des Landes zu spielen, muss man diese Chance ergreifen. Der SK Sturm hat immer große Ambitionen, ich will mit meinen fußballerischen Qualitäten, aber auch mit meiner Einstellung und Mentalität vorangehen und dabei helfen, dass der Klub erfolgreich ist.“



