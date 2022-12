Steinsberg: Zurückgekehrter Torjäger, aber verletzter Kapitän Beim Regensburger Kreisklassisten rührt sich etwas – Mittelfristig schielt er in Richtung Kreisliga

In der Saison 2015/16 schafften die Kicker des FSV Steinsberg aus dem nördlichen Landkreis Regensburg die Meisterschaft in der A-Klasse 3. Seitdem ist die erste Mannschaft ein fester Bestandteil der Kreisklasse 2. Vorige Saison landete der FSV unter Trainer Claus Pirkenseer mit 27 Punkten auf Rang acht. Zur Winterpause steht der FSV wieder auf Rang acht, hat aber bereits 24 Punkte auf der Habenseite, nur drei weniger als letzte Spielrunde in der Endabrechnung.

Mittelfristig schielen die Verantwortlichen des FSV in Richtung Kreisliga. „Unser Kader ist qualitativ und quantitativ gut besetzt, besitzt Potenzial. Nächste Saison wollen wir den nächsten Schritt machen und uns noch etwas weiter oben in der Tabelle festsetzen“, so Pirkenseer, der seit zweieinhalb Jahren Trainer beim FSV ist. „Mein Vertrag läuft noch bis 2024. Ich freue mich, weiterhin ein Teil des tollen Teams zu sein, fühle mich sehr wohl und bestens aufgehoben beim FSV.“

Trainer Claus Pirkenseer ist zufrieden: „Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die es zu entwickeln gilt. Die Kreisklasse 2 mit den Derbys gegen Wolfsegg, Laub und Ramspau, ist dafür optimal. Unser Ziel war ein Platz im gesicherten Mittelfeld. Wir sind voll und ganz im Soll.“ Es wäre sogar noch der eine oder andere Punkte mehr drin gewesen, „aber einer so jungen Mannschaft muss man eben die nötige Zeit geben“. Ferner hat sich mit Marco Baldauf der Kapitän schwer verletzt. „Er ist unsere Schaltzentrale im Mittelfeld. Ihn vermissen wir natürlich schmerzlich“, so Pirkenseer.

„Im Sommer konnten wir uns mit einigen Spielern gezielt verstärken“, freut sich Trainer Claus Pirkenseer. Dies sind Jonas Ziegler sowie Christian Moser aus der Jugend der JFG Naab-Regen 06. Aus der U19 des TSV Kareth-Lappersdorf schlossen sich David Weiß, Tobias Block, Felix Graßl und Korbinian Schmid dem FSV an. Zudem kehrte Dominik Pfab zu seinem Heimatverein zurück. Der 25-jährige Torjäger, der einen Abstecher zum FC Katzdorf in die Bezirksliga gemacht hat, schlug sofort ein. Nach 16 Spieltagen stehen 13 Treffer und neun Assists auf seinem persönlichen Konto.

Ab dem Frühjahr wird der dritte Großfeldplatz bespielbar sein. „Die Trainings- und Spielmöglichkeiten werden dadurch nochmals ein Stück besser. Das Umfeld und die Gegebenheiten könnten nicht besser sein. Die Abteilungsleiter Ludwig Stuber und Jürgen Zimmerer leisten hervorragende Arbeit“, lobt der engagierte Trainer. Als Co-Trainer steht ihm Marc Hein zur Verfügung. Die beiden sind derzeit an der B-Lizenz dran. „Im Mai haben wir Prüfungslehrgang“, blickt Pirkenseer voraus. Torwarttrainer ist übrigens Andreas Schießl, viele Jahre ein erfolgreicher Torwart bis hoch in die Landesliga beim TSV Kareth-Lappersdorf.

Zur neuen Saison rücken erneut talentierte Nachwuchskräfte in den Herrenbereich nach. Zudem kehrt mit Michael Graf ein langzeitverletzter Leistungsträger zurück. Der 20-jährige Stürmer erzielte in der Vorsaison in elf Partien acht Tore und vier Assists. Seitdem fehlt er.

In der Restrückrunde möchte der FSV laut Pirkenseer „noch so viele Punkte wie möglich einfahren.“ Im Sommer soll dann der nächste Schritt in der Entwicklung, der sich positiv auf die Tabellensituation auswirken soll, in Angriff genommen werden.