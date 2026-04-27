 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Steinsberg verteidigt P2 – Großes Zittern im Keller

Beratzhausen und Undorf verlieren und müssen weiter um den direkten Klassenerhalt bangen +++ Meister Riedenburg zeigt Reaktion +++ Dietfurt zurück in der Spur +++ Kellergipfel in Peising ohne Sieger

von Florian Würthele · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser
Freude bei den Bergler Buam: Mit einem Auswärtssieg in Undorf bleibt Großberg im Stechen um Platz zwei weiter im Geschäft.
Freude bei den Bergler Buam: Mit einem Auswärtssieg in Undorf bleibt Großberg im Stechen um Platz zwei weiter im Geschäft. – Foto: Matthias Mayer

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Kreisliga 2
Riedenburg
TSV Dietfurt
Beratzhausen
SG Oberndorf

Vor den letzten zwei Spieltagen herrscht weiterhin Hochspannung in der Kreisliga 2. Den Aufstiegs-Relegationsplatz machen der FSV Steinsberg und der TSV Großberg unter sich aus. Beide Teams punkteten am Sonntag voll. „Unten“ ist für den ASV Undorf und den TSV Beratzhausen Zittern angesagt. Ganz nah dran am rettenden Ufer ist jetzt Peising/Bad Abbach II, auch wenn die SG gegen den SC Sinzing knapp an einem Heimsieg vorbei schrammte.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
SG Painten
SG PaintenSG Painten
TSV Dietfurt Altmühl
TSV Dietfurt AltmühlTSV Dietfurt
0
3
Abpfiff

Nach drei Spielen ohne Sieg mal wieder ein Erfolgserlebnis für Dietfurt! Ein früher Doppelschlag ließ die Altmühlstädter in Painten auf die Gewinnerstraße einbiegen. Im zweiten Durchgang konnte die Heimelf nicht mehr zurückschlagen. Trotz des verdienten Auswärtsdreiers verabschiedet sich der TSV auch rechnerisch aus dem Kampf um Platz zwei.

Gestern, 15:15 Uhr
TV Hemau
TV HemauTV Hemau
TV Riedenburg
TV RiedenburgRiedenburg
2
5
Abpfiff

Meister Riedenburg zeigte die passende Reaktion auf die erste Saisonniederlage eine Woche zuvor. Gegen den akut abstiegsbedrohten TV Hemau gewann der künftige Bezirksligist am Ende klar. Wobei der Tabellenletzte das Spiel – beim Stand von 1:2 – lange offen halten konnte. Hintenraus setzte sich aber die individuelle Klasse der Gäste durch. Martin Bader war mit vier erzielten Toren der Mann des Tages.

Gestern, 15:15 Uhr
ASV Undorf
ASV UndorfASV Undorf
TSV Großberg
TSV GroßbergTSV Großberg
0
3

Die Bergler Buam wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und bleiben dem Tabellenzweiten Steinsberg auf den Fersen. Am Undorf Jahnweg feierte die Polster-Elf letztlich einen relativ ungefährdeten Auswärtssieg. Dem ASV droht die Abstiegs-Relegation, es ist Zittern angesagt.

Gestern, 15:15 Uhr
SV Lupburg
SV LupburgSV Lupburg
FSV Steinsberg
FSV SteinsbergSteinsberg
1
2
Abpfiff

Es war ein hartes Stück Arbeit für den Zweitplatzierten im Landkreis Neumarkt! Doch die Steinsberger Truppe bestand die Nagelprobe bei formstarken Lupburgern. Und verteidigt erfolgreich den zweiten Platz. Die Gastgeber hielten stark dagegen, traten dem Gegner auf Augenhöhe entgegen. Aufgrund eines leichten Chancenübergewichts war der FSV-Erfolg dennoch verdient.



Gestern, 15:15 Uhr
SG Peising / Bad Abbach
SG Peising / Bad AbbachSG Peising / Bad Abbach
SC Sinzing
SC SinzingSC Sinzing
2
2
Abpfiff

Für beide Mannschaften ist dieses Remis nicht Fisch und nicht Fleisch im Abstiegskampf! Wenngleich die SG Peising immerhin nun punktgleich ist mit dem letzten Nichtabstiegsplatz. Beide Teams hatten ihre Momente in diesem spannenden Match. Erst in den Schlussminuten kam Sinzing zum Ausgleich. Letztendlich darf diese Punkteteilung als gerecht angesehen werden.

Gestern, 15:15 Uhr
DJK Eichlberg/Neukirchen
DJK Eichlberg/NeukirchenEichlberg
SG Hohenschambach
SG HohenschambachSG Hohensch.
3
1
Abpfiff

In diesem Lokalduell, in dem es nur noch um die goldene Ananas ging, durfte sich Eichlberg/Neukirchen über den zehnten Saisonsieg freuen. Gutes Kombinieren der Hausherren führte zum verdienten Derbysieg – auch wenn zunächst Hohenschambach in Führung gegangen war.

Gestern, 15:30 Uhr
SG Oberndorf / SC Matting
SG Oberndorf / SC MattingSG Oberndorf
TSV Beratzhausen
TSV BeratzhausenBeratzhausen
1
0
Abpfiff

Den jüngsten Heimsieg konnte Beratzhausen nicht „vergolden“ und muss weiter um den direkten Klassenerhalt bangen. Die 90 Minuten verliefen hart umkämpft und auf Augenhöhe. Das Tor des Tages war eine abgefälschte Bogenlampe. Nach der Pause drückte der TSV auf den Ausgleich, ließ zwei Riesenchancen liegen. Demzufolge wäre in dieser Begegnung auch ein Unentschieden möglich gewesen.