Steinsberg verteidigt P2 – Großes Zittern im Keller

Freude bei den Bergler Buam: Mit einem Auswärtssieg in Undorf bleibt Großberg im Stechen um Platz zwei weiter im Geschäft. – Foto: Matthias Mayer

Vor den letzten zwei Spieltagen herrscht weiterhin Hochspannung in der Kreisliga 2. Den Aufstiegs-Relegationsplatz machen der FSV Steinsberg und der TSV Großberg unter sich aus. Beide Teams punkteten am Sonntag voll. „Unten“ ist für den ASV Undorf und den TSV Beratzhausen Zittern angesagt. Ganz nah dran am rettenden Ufer ist jetzt Peising/Bad Abbach II, auch wenn die SG gegen den SC Sinzing knapp an einem Heimsieg vorbei schrammte.



Nach drei Spielen ohne Sieg mal wieder ein Erfolgserlebnis für Dietfurt! Ein früher Doppelschlag ließ die Altmühlstädter in Painten auf die Gewinnerstraße einbiegen. Im zweiten Durchgang konnte die Heimelf nicht mehr zurückschlagen. Trotz des verdienten Auswärtsdreiers verabschiedet sich der TSV auch rechnerisch aus dem Kampf um Platz zwei.







Meister Riedenburg zeigte die passende Reaktion auf die erste Saisonniederlage eine Woche zuvor. Gegen den akut abstiegsbedrohten TV Hemau gewann der künftige Bezirksligist am Ende klar. Wobei der Tabellenletzte das Spiel – beim Stand von 1:2 – lange offen halten konnte. Hintenraus setzte sich aber die individuelle Klasse der Gäste durch. Martin Bader war mit vier erzielten Toren der Mann des Tages.







Die Bergler Buam wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und bleiben dem Tabellenzweiten Steinsberg auf den Fersen. Am Undorf Jahnweg feierte die Polster-Elf letztlich einen relativ ungefährdeten Auswärtssieg. Dem ASV droht die Abstiegs-Relegation, es ist Zittern angesagt.







Es war ein hartes Stück Arbeit für den Zweitplatzierten im Landkreis Neumarkt! Doch die Steinsberger Truppe bestand die Nagelprobe bei formstarken Lupburgern. Und verteidigt erfolgreich den zweiten Platz. Die Gastgeber hielten stark dagegen, traten dem Gegner auf Augenhöhe entgegen. Aufgrund eines leichten Chancenübergewichts war der FSV-Erfolg dennoch verdient.













Für beide Mannschaften ist dieses Remis nicht Fisch und nicht Fleisch im Abstiegskampf! Wenngleich die SG Peising immerhin nun punktgleich ist mit dem letzten Nichtabstiegsplatz. Beide Teams hatten ihre Momente in diesem spannenden Match. Erst in den Schlussminuten kam Sinzing zum Ausgleich. Letztendlich darf diese Punkteteilung als gerecht angesehen werden.







In diesem Lokalduell, in dem es nur noch um die goldene Ananas ging, durfte sich Eichlberg/Neukirchen über den zehnten Saisonsieg freuen. Gutes Kombinieren der Hausherren führte zum verdienten Derbysieg – auch wenn zunächst Hohenschambach in Führung gegangen war.







Den jüngsten Heimsieg konnte Beratzhausen nicht „vergolden“ und muss weiter um den direkten Klassenerhalt bangen. Die 90 Minuten verliefen hart umkämpft und auf Augenhöhe. Das Tor des Tages war eine abgefälschte Bogenlampe. Nach der Pause drückte der TSV auf den Ausgleich, ließ zwei Riesenchancen liegen. Demzufolge wäre in dieser Begegnung auch ein Unentschieden möglich gewesen.