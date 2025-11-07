Steinsberg und Sinzing die größten Profiteure des Dietfurt-Urteils

Das nun rechtskräftige Sportgerichtsurteil gegen den TSV Dietfurt hat die Tabelle der Kreisliga 2 ordentlich durcheinander gewirbelt. Insgesamt acht Punkte hat der bisherige Rangzweite verloren, stürzte auf Rang fünf ab. „Oben“ profitierte vor allem der neue Zweite FSV Steinsberg, „unten“ der SC Sinzing. Diese beiden Teams treffen sich am Sonntag in Steinsberg. Tabellenführer TV Riedenburg, jetzt mit neun Punkten Vorsprung ausgestattet, ist bei der SG Peising gefordert. Die Dietfurter treten in Beratzhausen an.



Hinspiel: 0:2. Natürlich hat man im Riedenburger Lager den heftigen Punktabzug gegen Dietfurt freudig zur Kenntnis genommen. Mittlerweile dürfte kaum noch jemand am vorzeitigen Meisterstück des TV (1., 42) zweifeln. Die (wohl) letzte Auswärtsfahrt des Jahres führt die Schäffer-/Bögeholz-Mannschaft zur SG Peising/Bad Abbach II (11., 15). Die zuletzt spielfreie Petz-Elf braucht jeden Punkt zum Überleben. Dementsprechend wird sie dem Tabellenführer die Punkte sicher nicht auf dem Silbertablett überreichen.





Hinspiel: 1:1. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen: Ex-Schlusslicht ASV Undorf (9., 18) hat sich in beeindruckender Manier aus dem Tabellenkeller gekämpft. Verdient war der jüngste Erfolg in Eichlberg, auch wenn es ganz zum Schluss nochmal spannend wurde. Ein Heimsieg gegen den TV Hemau (14., 10) würde dem ASV weitere Big Points bescheren. Die Aufgabe fällt unter die Kategorie „eklig“. Schließlich stehen die Gäste mächtig unter Zugzwang.







Hinspiel: 3:0. Siebter gegen Achter lautet die Konstellation am Donauufer. Einen Tick befreiter können die Hausherren aufspielen. Mit 24 Zählern weist die SG Oberndorf/Matting ein ordentliches Polster auf die hinteren Ränge auf. Die DJK Eichlberg/Neukirchen steht bei deren 20 Punkten. Am vergangenen Wochenende gingen beide Teams leer aus. Daher pochen beide wieder auf Zählbares.





Hinspiel: 2:4. Drei Siege am Stück hat die SG Painten (3., 30) zuletzt eingefahren. Durch das Dietfurt-Urteil rückte man auf den dritten Platz vor. Der Trainerwechsel hat offenbar seine Wirkung nicht verfehlt. Als Favorit reist die Truppe von Interimstrainer Ralf Michel zum SV Lupburg (13., 12). Die Grünweißen haben eine längere Zwangspause hinter sich, denn zwei Spiele hintereinander konnten nicht stattfinden. Am Sonntag wird es erstmal darum gehen, schnell wieder in den Rhythmus zu finden.





Hinspiel: 2:1. Vom Sportgerichtsurteil haben sowohl der FSV Steinsberg (2., 33) als auch der SC Sinzing (10., 16) deutlich profitiert. Steinsberg bekam zwei Punkte am grünen Tisch zugeschrieben und ist plötzlich erster „Verfolger“ von Riedenburg. Sinzing durfte sich sogar über drei Zusatzpunkte freuen und kraxelte dadurch über den ominösen Strich. Im Direktduell sind die Hausherren klar in der Favoritenrolle.





Hinspiel: 2:4. Trotz des Mega-Punktverlustes wirft der TSV Dietfurt (5., 27) im Kampf um den zweiten Platz die Flinte nicht ins Korn. Überraschend kam das finale Urteil letztlich nicht mehr. Jetzt bedarf es aber natürlich eines Kraftaktes, fiel der TSV doch auf Platz 5 zurück. Dementsprechend muss in Beratzhausen auf jeden Fall ein Dreier her. Der heimische TSV (12., 15) rutschte wieder auf einen Relegationsplatz ab. Ob der Ernstberger-Elf eine Überraschung gelingen kann? Dafür muss zunächst einmal die Top-Offensive der Gäste im Zaum gehalten werden







Hinspiel: 1:1. Der TSV Großberg (4., 30) und die SG Hohenschambach (6., 24) reihen sich in die Riege der Mannschaften ein, die am letzten Spieltag nicht selbst ins Geschehen eingriffen. Weitere Parallele: Als Aufsteiger stehen beide Teams gut da, so kurz vor der Winterpause. Die SGH bekam durch das Dietfurt-Urteil zwei Punkte gutgeschrieben, und die Bergler Buam rückten auf den vierten Rang vor.