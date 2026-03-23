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Ligabericht
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Steinsberg macht großen Schritt Richtung Bezirksliga-Relegation
Effektiver Auftritt beschert der Dobler-Elf den Auswärtsdreier in Dietfurt +++ Primus Riedenburg lässt in Lupburg nichts anbrennen +++ Hemau geht daheim leer aus
von Florian Würthele · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Die in rot gekleideten Dietfurter erlitten einen herben Rückschlag im Kampf um Platz zwei. – Foto: Bachhuber
Dieses Nachholspiel war mit Spannung erwartet worden: Im Direktduell um Relegationsplatz 2 hat der FSV Steinsberg am Sonntag den längeren Atem bewiesen. Die Dobler-Elf feierte nach einer abgebrühten und effektiven Darbietung einen 2:0-Auswärtssieg beim TSV Dietfurt und zementiert den zweiten Platz. Für die Altmühlstädter hingegen bedeutet diese Niederlage einen herben Rückschlag im Kampf um das Relegationsticket.
Ganz oben zieht der TV Riedenburg weiter einsam seine Kreise. Der Klassenprimus ließ in Lupburg wenig Zweifel aufkommen, setzte sich klar wie verdient mit 4:0 durch. Riedenburgs Vorsprung an der Tabellenspitze beträgt weiterhin neun Punkte. Auch das dritte Nachholmatch ging an die Gastmannschaft. Hier musste sich der der abstiegsgefährdete TV Hemau zu Hause dem TSV Großberg mit 1:3 geschlagen geben.
Nichts anbrennen ließ der ungeschlagene Tabellenerste im Landkreis Neumarkt. Ein Doppelpack von Martin Bader brachten die Gäste im ersten Durchgang auf die Gewinnerstraße. Kurz vor Schluss konnten sie noch das vierte Tor nachlegen. Insgesamt war's ein überzeugender Auftritt der Riedenburger Elf – und ein verdienter Sieg: Einerseits erspielte sich der TV ein deutliches Chancenplus, andererseits leistete sich die Lupburger Mannschaft zu viele individuelle Fehler, die man sich gegen ein solches Top-Team ganz einfach nicht erlauben kann.
Einen verdienten Auswärtserfolg durften auch die Bergler Buam bejubeln. Der TSV-Sieg hätte durchaus noch höher ausfallen können. Wobei das Spiel nach dem Hemauer Anschlusstreffer nochmal spannend wurde. Mit der letzten Aktion des Spiels machten Großberg schließlich den Deckel drauf. Mit nun 33 Punkten ist der Klassenerhalt für den Wiederaufsteiger nach menschlichem Ermessen unter Dach und Fach. Dagegen bewegt sich Hemau als Tabellenelfter weiterhin ganz nah am „ominösen Strich“.
Enttäuschte Gesichter im Lager des TSV Dietfurt, der den Zweitplatzierten aus Steinsberg auf sieben Punkten davonziehen lässt! Aus Sicht der Gastgebers war's eine bittere und auch vermeidbare Niederlage. Steinsberg nutzt das Momentum der schnellen Führung (2.). Dem Tor war ein Dietfurter Ballverlust im Mittelfeld vorausgegangen. Die zweite Hälfte startete dann ähnlich wie zum Anpfiff, die Gäste setzten früh den nächsten Nackenschlag. Nach einer Freistoßflanke lenkte Dietfurts Fritz die Kugel beim Abwehrversuch ins eigene Tor. Beim 0:2 sollte es bis zum Schluss bleiben. „Unser Gegner macht aus zwei Chancen zwei Tore, war aber heute einfach bissiger. Wir haben vor allem in der ersten Hälfte aus guten Möglichkeiten den Ausgleich verpasst“, zog TSV-Trainer Matthias Pfeifer ein nüchternes Fazit. Zum ausführlichen Spielbericht...