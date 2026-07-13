Steinsberg holt Ex-Landesligaspieler & freut sich auf junges Blut Der amtierende Vizemeister der Kreisliga 2 will erneut oben mitmischen +++ Alex Bucher sowie eine Stange an Jugendspielern stößt dazu von Florian Würthele · Heute, 08:22 Uhr · 0 Leser

Viele Jugendspieler stoßen zu den Herrenteams des FSV Steinsberg: Hintere Reihe von links: Trainer Peter Dobler, Co-Trainer Bastian Wimmer, Jonas Hofherr, Nico Furtner, Lukas Schafberger, Luis Kotschate, Reserve-Trainer Dennis Wilke, Betreuer Felix Kuhn und Abteilungsleiter Ludwig Stuber; untere Reihe von links: Diego Medebb, Michael Weinbeck, Andreas Kaap, Julian Stöcklein und Matthias Jobst. Es fehlen Yannick Schedl und Neuzugang Alexander Bucher. – Foto: FSV Steinsberg

In sein drittes Kreisliga-Jahr startet der FSV Steinsberg. Bereits am kommenden Freitag ist Bezirksliga-Absteiger FC Pielenhofen-Adlersberg zu Gast. Anpassungsschwierigkeiten an die neue Liga hatte der FSV bisher nicht. Nach Platz 4 in der Premierensaison, errang man in der vergangenen Saison sogar die Vizemeisterschaft. Zum Aufstieg reichte es dennoch nicht, in der Relegation scheiterte man am späteren Aufsteiger FC Oberinkhofen. Trübsal blasen war für die Mannschaft von Peter Dobler trotzdem nicht angesagt, wie der Trainer verrät: „Für uns war es ein Highlight, fast 500 Fans haben uns an dem Tag nach Donaustauf begleitet. Die Kulisse und Anspannung war eine große Erfahrung für unser junges Team“, so Dobler. Fans und Spieler feierten trotz der Niederlage den Tag noch bis in die Morgenstunden im Dorf.

Für Dobler fühlt sich die dritte Saison in der Kreisliga daher nun nicht wie eine Ehrenrunde an, sondern wie das nächste Kapitel im Steinsberger Fußball: „Die Liga ist enorm ausgeglichen. Es werden viele enge Duelle, oft wird die Tagesform entscheiden“, prognostiziert der Coach eine spannende Saison. Ihr Team konnten die Steinsberger weitestgehend zusammenhalten. Einzig Torjäger Simon Bäuml schloss sich dem ASV Burglengenfeld und wagt den Schritt in die Landesliga. Er steuerte letztes Jahr immerhin 15 Tore in der Liga dazu. Verstärkt wird das Team unter anderem von zehn Jugendspielern, die aus der A-Jugend zu den beiden Herrenteams stoßen. Namentlich sind das Jonas Hofherr, Nico Furtner, Lukas Schafberger, Luis Kotschate, Diego Medebb, Michael Weinbeck, Andreas Kaap, Julian Stöcklein, Matthias Jobst und Yannick Schedl. Ein paar von ihnen ermöglichte Dobler bereits zum Ende der Vorsaison ihr Debüt im Herrenbereich. Entsprechend erwartungsvoll blickt man in Steinsberg auf den Schwung junger Talente, die den Konkurrenzkampf antreiben werden. „Die Jungs haben in der Jugend einige Saisons bereits erfolgreich in der BOL gespielt, sind gut ausgebildet, die werden uns schon verstärken“, ist der Trainer überzeugt.



Das junge Team von Ex-Landesligacoach Peter Dobler, in dem aktuell nur fünf Spieler der ersten Mannschaft älter als Jahrgang 2002 sind, bekommt aber ab Juli auch noch eine zusätzliche erfahrene Stütze ins Team. Alexander Bucher wird in der kommenden Saison für die Steinsberger auflaufen. Der 34-jährige Routinier war zuletzt als spielender Co-Trainer beim SV Burgweinting in der Kreisliga 1 aktiv war. Viele Jahre war Bucher schon in der Landesliga aktiv (Kareth, Donaustauf, Bad Abbach), für Ammerthal sammelte er sogar Einsätze in der Bayernliga. Beim SSV Jahn lief er zu Jugendzeiten unter anderen in der U19-Bundesliga auf. Dem jungen Steinsberger Team soll Bucher vor allem mit seiner Erfahrung und Ruhe im Spiel weiterhelfen. „Der Kontakt zu Alex bestand schon länger, er hat nur wenige Meter vom Steinsberger Fußballplatz gebaut. Wir freuen uns einfach, dass es geklappt hat“, so Dobler.





Im ersten Spiel steckt für die Steinsberger gleich eine Menge Feuer drin. Los geht's mit einem Derby zuhause gegen den Absteiger FC Pielenhofen Adlersberg. Beide Vereine stellten bis vor zwei Jahren zusammen noch eine gemeinsame zweite Mannschaft als Spielgemeinschaft. Nachdem der FC Pielenhofen die Zusammenarbeit beendete, organisierte man beim FSV auf Grundlage vieler Jugendspieler wieder eine eigenständige Reserve. Und auch in der Jugend war mal über viele Jahre Partner bei der JFG Naab-Regen 06. Hier war es jedoch der FSV, der die Gemeinschaft verließ. Zur neuen Saison organisiert der FSV eine Jugend-Spielgemeinschaft innerhalb der Marktgemeinde Regenstauf, zusammen mit dem TB/ASV und dem SV Diesenbach. Eine richtige Entscheidung findet Dobler, der die neue vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde lobt.



Die Favoritenrolle für die neue Saison in der Kreisliga 2 will sich Dobler – trotz der letztjährigen Vizemeisterschaft – von der Konkurrenz nicht zuschieben lassen. „Es war schon letztes Jahr ein enges Rennen mit Großberg und Dietfurt. Dieses Jahr kommen noch zwei Bezirksliga-Absteiger runter und mit Deuerling ein sehr ambitionierter Aufsteiger in die Liga. Auch andere Teams haben stark zugelegt. Wir müssen uns wieder neu beweisen, wollen aber natürlich weiter oben mitmischen“, gibt sich der 43-Jährige dennoch ambitioniert.



