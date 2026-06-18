Steinsberg erklimmt die Verbandsliga

Die U15 der JSG Steinsberg kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Nach dem Gewinn der C-Junioren Landesliga Odenwald/Sinsheim Staffel 2, siegte sie im folgenden Relegationsspiel am Sonntagnachmittag gegen den FC Grünsfeld mit 2:0 und ist somit in die Verbandsliga, die höchste Spielklasse im badischen Fußballverband, aufgestiegen.
"Favorit waren wir nicht gerade, da die Grünsfelder in ihrer Staffel mehr als wir gewonnen haben", sagte David Keller, der zusammen mit Jannis Poth die Steinsberger U15 coacht. Letztlich setzte sich der Sinsheimer Vertreter aber mit einer willensstarken Leistung in einer sehr ausgeglichenen Begegnung auf dem Sportgelände des FC Hettingen durch. Keller meinte: "Wir wollten es vielleicht einen Tick mehr und haben deshalb gewonnen."
Zufall war der Verbandsliga-Aufstieg aber keineswegs. Der Trainer verriet: "Wir haben uns die Verbandsliga zum Saisonstart als Ziel gesetzt, das mit den Jungs so kommuniziert und mit drei Trainingseinheiten in der Woche, Testspielen gegen Oberligisten und einer langen Hallenrunde mit vielen Turnieren die nötigen Grundlagen dafür gelegt."
Dass es überhaupt zum Relegationsspiel gekommen ist, war eine ziemlich enge Angelegenheit. Zu Beginn des neuen Jahres, als die 6er Staffel startete, setzte sich die JSG Steinsberg schnell ab, doch dann folgten mehrere Rückschläge. Nur 1:1 bei der JSG Schefflenz/Großeicholzheim/Seckach, 1:2 gegen die SpVgg Neckarelz II und eine ganz bittere 3:4-Niederlage beim härtesten Verfolger SG Kirchardt nach zwischenzeitlicher 3:1-Führung.
Wie die Mannschaft darauf reagierte, war für die Trainer der Wendepunkt zum Guten. „Das hat die Jungs so angestachelt, die haben sich schon im nächsten Training unfassbar reingehängt“, berichtete Keller und war deshalb, "felsenfest überzeugt, dass wir das darauffolgende Spitzenspiel gegen Hoffenheim III auch gewinnen würden." Das 2:0 gegen jene JSG Dühren/Hoffenheim III/Zuzenhausen tütete die Landesliga-Meisterschaft und gleichzeitige Qualifikation für das Relegationsspiel ein.
Im Anschluss an den 2:0 gegen Grünsfeld am Sonntag fuhr die Truppe den weiten Weg aus Hettingen zurück. "Für die Jungs war das schon ein besonderes Erlebnis eine stündige Fahrt zu einem Fußballspiel zurücklegen zu müssen", sagten die Coaches zur Fahrt im SV Sinsheim Bus, der für eine besondere Stimmung und Angespanntheit im positiven Sinne sorgte.
Die umso freudigere Rückfahrt fand im Sinsheimer DRLG-Heim ihren würdigen Abschluss, wo Mannschaft, Trainer, Betreuer sowie die Spielereltern gemeinsam feierten und den Abend mit dem WM-Spiel Deutschland gegen Curacao ausklingen ließen.
Nach dem Aufstieg ist vor der Verbandsliga, in der es vor klangvollen Namen nur so wimmelt, Eine kleine Auswahl: SV Waldhof Mannheim, VfR Mannheim, 1.CfR Pforzheim, FC Nöttingen und TSG 1862/09 Weinheim.
Im Sommer rückt Poth in die U17 auf, Keller bleibt als Coach bei der U15 und am kommenden Wochenende finden bereits zwei Probetrainings für interessierte Kicker der Jahrgänge 2012 und 2013 statt. Keller sagt: "Wer will, darf gerne kommen, denn wir benötigen noch etwas personelle Verstärkung." Dem 20-Jährigen stehen dann Dominik Seiler sowie der FSJler Ben Dworschak als Co-Trainer zur Seite.
Am Samstag um 16 Uhr (20.6.) und am Montag um 18 Uhr (22.6.) steigen die Probetrainings jeweils auf dem 1er vor dem Helmut-Gmelin-Stadion. Interessierte dürfen sich gerne unter folgender E-Mail-Adresse dafür anmelden: jsgsteinsberg@web.de
Das ist der Aufstiegskader der JSG Steinsberg sowie Trainer und Betreuer: Finn Sakschewsky, Devran-Ali Kurt, Nikita Hildebrandt, Nico Müske, Paul Heinle, Max Deifuß, Jonas Schnepf, Tristan Voll, Guncho Krastev, Szymon Januszczyk, Gideon Seiler, Konstantin Engelhardt, Aurelio Cardello, Denis Askarow, Tyler Juma, Lewin Bachmann, Aluis Krasniqi, Leviar Shina, Baran Tekin, Leon Binkele, Soner Ademov, Jonas Nelles, Rubin Lika, Matteo Indra, Arthur Tasios.
Trainer C1: Jannis Poth (23), David Keller (20); Betreuer/Physiotherapeut: Dominik Seiler; Trainer C2: Timal Wedikkara, Rüdiger Stier.