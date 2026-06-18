Steinsberg erklimmt die Verbandsliga C-Junioren Verbandsliga-Relegation +++ Die JSG Steinsberg gewinnt die Relegation gegen Grünsfeld und steigt in die Verbandsliga auf von red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die erfolgreiche U15 der JSG Steinsberg. – Foto: JSG Steinsberg

Die U15 der JSG Steinsberg kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Nach dem Gewinn der C-Junioren Landesliga Odenwald/Sinsheim Staffel 2, siegte sie im folgenden Relegationsspiel am Sonntagnachmittag gegen den FC Grünsfeld mit 2:0 und ist somit in die Verbandsliga, die höchste Spielklasse im badischen Fußballverband, aufgestiegen.

"Favorit waren wir nicht gerade, da die Grünsfelder in ihrer Staffel mehr als wir gewonnen haben", sagte David Keller, der zusammen mit Jannis Poth die Steinsberger U15 coacht. Letztlich setzte sich der Sinsheimer Vertreter aber mit einer willensstarken Leistung in einer sehr ausgeglichenen Begegnung auf dem Sportgelände des FC Hettingen durch. Keller meinte: "Wir wollten es vielleicht einen Tick mehr und haben deshalb gewonnen." Zufall war der Verbandsliga-Aufstieg aber keineswegs. Der Trainer verriet: "Wir haben uns die Verbandsliga zum Saisonstart als Ziel gesetzt, das mit den Jungs so kommuniziert und mit drei Trainingseinheiten in der Woche, Testspielen gegen Oberligisten und einer langen Hallenrunde mit vielen Turnieren die nötigen Grundlagen dafür gelegt."

Dass es überhaupt zum Relegationsspiel gekommen ist, war eine ziemlich enge Angelegenheit. Zu Beginn des neuen Jahres, als die 6er Staffel startete, setzte sich die JSG Steinsberg schnell ab, doch dann folgten mehrere Rückschläge. Nur 1:1 bei der JSG Schefflenz/Großeicholzheim/Seckach, 1:2 gegen die SpVgg Neckarelz II und eine ganz bittere 3:4-Niederlage beim härtesten Verfolger SG Kirchardt nach zwischenzeitlicher 3:1-Führung. Wie die Mannschaft darauf reagierte, war für die Trainer der Wendepunkt zum Guten. „Das hat die Jungs so angestachelt, die haben sich schon im nächsten Training unfassbar reingehängt“, berichtete Keller und war deshalb, "felsenfest überzeugt, dass wir das darauffolgende Spitzenspiel gegen Hoffenheim III auch gewinnen würden." Das 2:0 gegen jene JSG Dühren/Hoffenheim III/Zuzenhausen tütete die Landesliga-Meisterschaft und gleichzeitige Qualifikation für das Relegationsspiel ein.