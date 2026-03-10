 2026-03-10T10:11:42.421Z

Ligabericht

Steinsberg: Bezirksliga-Relegation greifbar – Dobler macht weiter

Das erste Spiel nach der Winterpause hat für den Kreisliga-Zweiten vorentscheidenden Charakter

von Florian Würthele · Heute, 10:08 Uhr · 0 Leser
Ziehen auch nächste Saison in Steinsberg an einem Strang (von links): Abteilungsleiter Ludwig Stuber, die Reserve-Coaches Felix Kuhn und Dennis Wilke, Co-Trainer Bastian Wimmer, Cheftrainer Peter Dobler sowie Sportlicher Leiter Jürgen Zimmerer.
Beim FSV Steinsberg ist vieles vorwärts gegangen in den letzten Jahren. Nicht zuletzt infrastrukturell. Das spiegelt sich auch am sportlichen Erfolg wider. 2024 stieg man in die Kreisliga auf und beendete die Premierensaison dort auf einem starken vierten Platz. In der aktuellen Spielzeit der Kreisliga 2 Regensburg läuft es sogar noch besser. Die junge Mannschaft von Trainer Peter Dobler hat sich erst drei Niederlagen erlaubt und überwinterte auf Platz zwei. Damit stehen alle Möglichkeiten offen, im Mai das Ticket für die Bezirksliga-Relegation zu lösen.

Liga-Dominator TV Riedenburg (46 Punkte) ist längst enteilt. Dahinter haben die Steinsberger (37) vorm Re-Start die besten Karten im Rennen um Platz zwei. Vorentscheidendem Charakter wird dem Auftaktspiel zuteil. Am 22. März holt der FSV das Gastspiel beim direkten Konkurrenten TSV Dietfurt (33) nach. Ein Sieg würde einen großen Schritt Richtung Vizemeisterschaft bedeuten. Aktuell Dritter ist die SG Painten (34) mit einem Spiel mehr. „Wir sind superzufrieden mit der Leistung der Mannschaft und mit dem Trainerteam. Die junge Mannschaft belohnt sich selbst mit dem Relegationsplatz“, tun die Steinsberger Verantwortlichen um Abteilungsleiter Ludwig Stuber und und Sportlicher Leiter Jürgen Zimmerer kund. Ziel für die Restrückrunde ist es, die top Leistung aus der Herbstrunde weiter zu bestätigen und idealerweise bis zum Schluss oben dabei zu bleiben.“ Stuber und Zimmerer betonen aber auch: „Ein Muss für eine Aufstiegs-Relegation oder sogar den Aufstieg gibt es nicht.“

Die zweite Mannschaft startet als Tabellendritter in die Restsaison der B-Klasse 3. „Wir sind stolz darauf, eine eigenständige 2. Mannschaft stellen zu können. Die Mannschaft ergänzt sich hervorragend und zeigt eine geschlossene Einheit, welche sich den Erfolg selbst erarbeitet hat und zu Recht in der starken B-klasse 3 oben mitspielt. Das Ziel ist auch hier nicht zwingend der Aufstieg, sondern eher die konstante Weiterentwicklung der Mannschaft, um stets auch immer die jungen Spieler voll etablieren zu können. Wenn am Ende die Aufstiegs-Relegation oder der Aufstieg in die A-Klasse dabei herausspringt, nehmen wir es gerne mit“, so die Verantwortlichen.

Ungeachtet des Saisonausgangs in der Kreisliga und B-Klassen wurden die personellen Weichen hinsichtlich der Saison 2026/27 mittlerweile gestellt. So informiert der Verein darüber, dass die Trainer für ein weiteres Jahr zugesagt haben. Wichtigste Personalie: Kreisliga-Cheftrainer Peter Dobler (43), Ex-Coach des TSV Kareth und des FC Tegernheim, hat verlängert und geht in seine dritte Trainersaison beim FSV Steinsberg. Gleiches gilt für Doblers „Co“ Bastian Wimmer (42). Die „Zweite“ wird auch nächste Saison von Dennis Wilke (32) und Felix Kuhn (35) betreute. Beide haben heuer die C-Lizenz gemacht. Stuber und Zimmerer loben die vier Coaches für eine „top Leistung und Engagement. Darüber sind wir beide sehr glücklich, denn als Sextett arbeiten wir sehr gut zusammen und ziehen an einem Strang.“ Noch viel wichtiger, betonen die Verantwortlichen, sei jedoch, „dass auch alle Spieler für die kommende Saison zugesagt haben. So können wir weiter die gesamte Entwicklung unserer beiden Mannschaften mit einem gestärkten Team vorantreiben.“

Die einzige Ausnahme in puncto Spielerverlängerungen bildet Simon Bäuml. Das 19-jährige Offensivtalent, das aktuell bei 14 Saisontoren steht, wagt im Sommer den Schritt in die Landesliga Mitte. „Wir wünschen Simon alles Gute und viel Erfolg beim ASV Burglengenfeld.“ Aus dem Jugendbereich werden zur kommenden Saison wieder sieben Spieler in den Steinsberger Herrenbereich übertreten. „Somit sind wir auch für die kommende Saison gut gerüstet, um in Steinsberg unseren Fans schönen Fußball zeigen können“, blicken Ludwig Stuber und und Jürgen Zimmerer zuversichtlich nach vorne.