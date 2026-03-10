Steinsberg: Bezirksliga-Relegation greifbar – Dobler macht weiter

Ziehen auch nächste Saison in Steinsberg an einem Strang (von links): Abteilungsleiter Ludwig Stuber, die Reserve-Coaches Felix Kuhn und Dennis Wilke, Co-Trainer Bastian Wimmer, Cheftrainer Peter Dobler sowie Sportlicher Leiter Jürgen Zimmerer. – Foto: FSV Steinsberg

Beim FSV Steinsberg ist vieles vorwärts gegangen in den letzten Jahren. Nicht zuletzt infrastrukturell. Das spiegelt sich auch am sportlichen Erfolg wider. 2024 stieg man in die Kreisliga auf und beendete die Premierensaison dort auf einem starken vierten Platz. In der aktuellen Spielzeit der Kreisliga 2 Regensburg läuft es sogar noch besser. Die junge Mannschaft von Trainer Peter Dobler hat sich erst drei Niederlagen erlaubt und überwinterte auf Platz zwei. Damit stehen alle Möglichkeiten offen, im Mai das Ticket für die Bezirksliga-Relegation zu lösen.

Liga-Dominator TV Riedenburg (46 Punkte) ist längst enteilt. Dahinter haben die Steinsberger (37) vorm Re-Start die besten Karten im Rennen um Platz zwei. Vorentscheidendem Charakter wird dem Auftaktspiel zuteil. Am 22. März holt der FSV das Gastspiel beim direkten Konkurrenten TSV Dietfurt (33) nach. Ein Sieg würde einen großen Schritt Richtung Vizemeisterschaft bedeuten. Aktuell Dritter ist die SG Painten (34) mit einem Spiel mehr. „Wir sind superzufrieden mit der Leistung der Mannschaft und mit dem Trainerteam. Die junge Mannschaft belohnt sich selbst mit dem Relegationsplatz“, tun die Steinsberger Verantwortlichen um Abteilungsleiter Ludwig Stuber und und Sportlicher Leiter Jürgen Zimmerer kund. „Ziel für die Restrückrunde ist es, die top Leistung aus der Herbstrunde weiter zu bestätigen und idealerweise bis zum Schluss oben dabei zu bleiben.“ Stuber und Zimmerer betonen aber auch: „Ein Muss für eine Aufstiegs-Relegation oder sogar den Aufstieg gibt es nicht.“



Die zweite Mannschaft startet als Tabellendritter in die Restsaison der B-Klasse 3. „Wir sind stolz darauf, eine eigenständige 2. Mannschaft stellen zu können. Die Mannschaft ergänzt sich hervorragend und zeigt eine geschlossene Einheit, welche sich den Erfolg selbst erarbeitet hat und zu Recht in der starken B-klasse 3 oben mitspielt. Das Ziel ist auch hier nicht zwingend der Aufstieg, sondern eher die konstante Weiterentwicklung der Mannschaft, um stets auch immer die jungen Spieler voll etablieren zu können. Wenn am Ende die Aufstiegs-Relegation oder der Aufstieg in die A-Klasse dabei herausspringt, nehmen wir es gerne mit“, so die Verantwortlichen.



