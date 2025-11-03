Steinkirchen verliert weiter – Reichenkirchen kämpft sich frei

Die SG Reichenkirchen besiegt Schwaig 2 und verlässt die Abstiegszone, während Steinkirchen den nächsten Rückschlag erleidet.
FSV Steinkirchen – FC Eitting 2 2:4 (1:2) – „Wir müssen heute mindestens einen Punkt mitnehmen“, resümierte FSV-Coach Björn Kramer nach der unnötigen Niederlage. Früh versenkte Steinkirchens Ibrahim Krraki einen Freistoß im Knick (3.). Die Gäste erarbeiteten sich nun ein Chancenplus und drehten das Spiel durch einen Doppelpack von Ion Tarchila (16./39.) noch vor dem Pausentee. Nach dem Seitenwechsel war es ein Spiel auf das Eitting-Tor, doch der FC erzielte per Fernschuss von Thomas Maierhofer das 3:1 (59.). Durch einen Handelfmeter, den Tobi Obermaier zum 2:3 verwandelte, machte es die Kramer-Elf nochmal spannend (67.). Der FSV drängte auf den Ausgleich, kassierte in der Nachspielzeit aber nach einem Konter das 2:4 durch Chris Groll (90.).
SG Reichenkirchen – FC Schwaig 2 2:1 (2:0) – Die Gastgeber dominierten die erste Hälfte. Schon in der 13. Minute erzielte Michael Scharf das 1:0. Immer wieder spielte sich die SG schön nach vorne, doch die Torchancen blieben zumeist ungenutzt. Erst kurz vor der Pause konnte Reichenkirchen dann doch auf 2:0 erhöhen: Scharf legte im Strafraum auf Patrick Helmer zurück, der einnetzte. Nach der Pause fand die SG nicht mehr richtig ins Spiel, Schwaig kam immer wieder gefährlich vors Tor. In der 80. Minute verkürzte Lukas Kern per Weitschuss, doch die Gastgeber kämpften sich in der Schlussphase zurück und fuhren den Dreier sicher ein. „Am Ende hat uns der Kampf wieder nach vorne gebracht und uns die drei Punkte beschert”, freute sich SG-Sprecher Justin Tauber.
SpVgg Eichenkofen – BSG Taufkirchen 2 3:0 (1:0) – Das Spiel war ausgeglichen, bis Lukas Ippisch aus 20 Metern den Ball zum 1:0 in den Winkel schlenzte (21.). Neikof fand immer besser ins Spiel, doch weitere Torchancen blieben in der ersten Hälfte Mangelware. Nach der Pause setzte sich Bene Beierl gegen die BSG-Abwehr durch und erhöhte auf 2:0. Kurz darauf zog Jesse Tauber nach einem Konter der Gäste die Notbremse und sah Rot. Trotz Unterzahl dominierten die Gastgeber weiter das Spiel, und in der 68. Minute nutzte Lorenz Daimer einen Ausrutscher in der BSG-Abwehr zum 3:0-Endstand. „Taufkirchen war eher harmlos, und selbst haben wir die Tore gemacht, womit wir uns den Sieg verdient haben”, so SpVgg-Sprecher Xaver Brandhuber zufrieden.