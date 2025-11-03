Steinkirchen verliert weiter – Reichenkirchen kämpft sich frei

Die SG Reichenkirchen konnte mit 2:1 gegen die Schwaig Reserve gewinnen – Foto: Heilmaier

Die SG Reichenkirchen besiegt Schwaig 2 und verlässt die Abstiegszone, während Steinkirchen den nächsten Rückschlag erleidet.

FSV Steinkirchen – FC Eitting 2 2:4 (1:2) – „Wir müssen heute mindestens einen Punkt mitnehmen“, resümierte FSV-Coach Björn Kramer nach der unnötigen Niederlage. Früh versenkte Steinkirchens Ibrahim Krraki einen Freistoß im Knick (3.). Die Gäste erarbeiteten sich nun ein Chancenplus und drehten das Spiel durch einen Doppelpack von Ion Tarchila (16./39.) noch vor dem Pausentee. Nach dem Seitenwechsel war es ein Spiel auf das Eitting-Tor, doch der FC erzielte per Fernschuss von Thomas Maierhofer das 3:1 (59.). Durch einen Handelfmeter, den Tobi Obermaier zum 2:3 verwandelte, machte es die Kramer-Elf nochmal spannend (67.). Der FSV drängte auf den Ausgleich, kassierte in der Nachspielzeit aber nach einem Konter das 2:4 durch Chris Groll (90.). Gestern, 12:30 Uhr TSV Wartenberg Wartenberg II SG Langenpreisi SG Langenpreisi Abgesagt