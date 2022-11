Steinkirchen patzt gegen Grüntegernbach, Neun Tore in Wartenberg A-KLASSE 8

Hörgersdorf hat die Tabellenspitze übernommen. Ein Remis gab es im Fraunberger Gemeindederby. In Wartenberg fallen neun Tore, in Moosen sieben.

TSV Wartenberg 2 - BSG Taufkirchen 2 6-3

Die Zweitvertretungen lieferten sich ein Neun-Tore-Spektakel mit dem besseren Ende für den Gastgeber. Die Hausherren spielten nach zwölf Minuten von hinten heraus einen scharfen Ball in die Sturmspitze, den Rechtsaußen Bastian Tietz gut mitnahm und im langen Eck versenkte. Taufkirchens Marcel Paris grätschte kurze Zeit später, von der TSV-Defensive sträflich alleingelassen, einen Freistoß zum 1:1 über die Linie. Das 2:1 fiel nach 30 Minuten durch einen von Niklas Unterreitmeier verwandelten Handelfmeter. Anschließend schossen die Wartenberger laut Trainer Andy Bitzer „jeweils zum richtigen Zeitpunkt“ in Person von Stephan Vogt (37./57.), Maxi Bauer (43.) sowie eines weiteren Treffers von Unterreitmeier (51.) eine 6:1-Führung heraus, die sie trotz zweier Gäste-Treffer von Konstantinos Ntoumas (61.) und Oliver Kluth (83.) am Ende über die Zeit brachten.

SC Kirchasch 2 - FC Lengdorf 2 2-4

Alexander Stark erzielte nach einer Flanke aus dem Halbfeld per Kopf das frühe 1:0 für Lengdorfs Zweite. Nach einem Eckball verteidigte es die Defensivabteilung des KSC nicht gut, Stefan Ortner konnte Mitte des ersten Spielabschnittes nach einem Abpraller aus 16 Metern erhöhen. KSC-Spielertrainer Marcel Tätzel sprach im Anschluss an die Partie von der „schlechtesten Defensivleistung meiner Mannschaft in dieser Saison in der ersten Halbzeit“. Die Konsequenz waren zwei weitere Gegentreffer noch vor dem Seitenwechsel durch ein Eigentor von Andreas Buß sowie des zweiten Streichs von Alexander Stark. In der zweiten Halbzeit waren die Hausherren laut Tätzel deutlich besser im Spiel. Es reichte allerdings aufgrund des Vier-Tore-Pausenrückstandes gegen starke Gäste trotz zweier Treffer von Thomas Enzbrunner sowie Igor Thomas nicht mehr zu einem Punktgewinn.

SG Reichenkirchen - FC Fraunberg 1-1

Die SG Reichenkirchen und der FC Fraunberg trennten sich leistungsgerecht. Robert Lex spielte nach einer guten absolvierten Stunde einen Schnittstellenpass in den Strafraum auf Patrick Helmer, der per Direktabnahme die 1:0-Führung für die Hausherren erzielte. In der 88. Minute köpfelte Sebastian Hoof einen langen Ball von der Mittellinie an die Fünfmeterraumkante in die Maschen. Es war laut Lex aufgrund des schwer bespielbaren Rasens ein „typisches Novemberspiel“ in Reichenkirchen.