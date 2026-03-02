Steinhoff: „Wir haben das Spiel vollkommen im Griff gehabt“

„In den ersten 25 Minuten hatten wir ein bisschen Dusel und hätten auch 0:1 in Rückstand geraten können“, sagte Kapitän Silvan Steinhoff nach dem Spiel. „Aber danach wurde das Spiel offener und nach der Führung kurz vor der Halbzeit hatten wir speziell in der zweiten Halbzeit das Spiel vollkommen im Griff.“

Die Tore für Nörten-Hardenberg erzielten Nils Hillemann (39.) sowie Johannes Wehr (64. und 90.). Steinhoff hob vor allem die geschlossene Mannschaftsleistung hervor: „Wir haben die Tore gut herausgespielt, hinten sicher gestanden, was in den letzten Wochen der Hinrunde und in der Vorbereitung nicht immer der Fall war. Wir hatten Kontrolle über das Spiel und die Konter gut ausgespielt.“

SSV-Torwart Nico Kaufmann erwies sich dabei als entscheidender Rückhalt, der die Defensive stabilisierte. „Wir hatten nicht nur das Quäntchen Glück auf unserer Seite, sondern auch einen sehr guten Torwart“, so Steinhoff.

Nach einer schwierigen Hinrunde sendet der Auswärtssieg ein starkes Signal: „Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir nach den schwierigen Wochen ein Gesicht gezeigt haben und wirklich geschlossen als Team aufgetreten sind. Wir haben das Spiel gemeinsam gewonnen.“

Mit diesem Erfolg verbessert sich Nörten-Hardenberg im Tabellenmittelfeld und kann mit Rückenwind in die kommenden Partien der Rückrunde gehen. Als nächstes steht das Heimspiel gegen SG Bergförfer auf dem Zettel.