Steinhöring schreibt Geschichte – „Das ist schon was Besonderes“

Sie sind am Ziel ihrer Wünsche angekommen und können zwei Premieren ausgelassen feiern: Die Herrenmannschaft der TSV Steinhöring hat sich zwei Spieltage vor Schluss den Meistertitel in der Kreisklasse 6 erspielt. Die Fußballer um Coach Maximilian Backa setzten sich auswärts beim SV-DJK Taufkirchen mit 3:1 (1:1) Toren durch und durften damit auf den Aufstieg in die Kreisliga anstoßen.