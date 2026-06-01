Steinhöring muss in die Relegation: Remis gegen Oberföhring zu wenig

FB KL Steinhöring (schwarz) links Sebastian Lang , Benjamin Lechner – Foto: Sro

„Die erste Halbzeit war mit eines der besten Spiele von uns. Wir hatten eine gute Kontrolle über das Spiel“, lobte Steinhörings Trainer Thomas Rotherbl, der spielerisch einen Formanstieg ausmachte. Aufgrund der Überlegenheit war das 1:0 (19.) durch Nick Gibson nur folgerichtig. Sebastian Lang hatte den Ball erobert und bediente Gibson, der überlegt ins lange Eck einschob. Für den Steinhöringer Topscorer war es der 20. Saisontreffer, wodurch ihm nur ein Tor auf Torschützenkönig Ervin Kurta fehlte.

Die Saison des TSV Steinhöring verlängert sich. Für die direkte Rettung hätte am letzten Spieltag der Kreisliga 3 alles zusammenpassen müssen, doch keine der erforderlichen Voraussetzungen wurde erfüllt. Steinhöring spielte nur 1:1 gegen den FC Rot-Weiß Oberföhring, gleichzeitig blieb die Schützenhilfe des FC Anzing-Parsdorf gegen Zamdorf aus (1:6).

Hinter Gibson fehlte dem Aufsteiger in dieser Saison die nötige Torgefahr, was sich auch nach dem Seitenwechsel zeigte. „In der zweiten Halbzeit hat der ein oder andere Meter gefehlt, doch wir hatten unglaublich viele Chancen. Die muss man halt auch einfach machen“, kritisierte der Coach. Die Chancenverwertung ist einer der Gründe, weshalb Steinhöring sich nicht schon eher retten konnte.

TSV-Torhüter Simon Stadler hatte das gesamte Spiel über kaum etwas zu tun, in der 70. Minute war er gegen Ludwig Solleders 1:1 jedoch machtlos. Nach einer Flanke köpfte Solleder freistehend ein. „Wir haben in der zweiten Halbzeit zu viel liegen lassen. Das ist ärgerlich, weil wir das zweite und dritte Tor hätten nachlegen müssen. Wenn man das nicht macht, kommt so ein Ergebnis zustande“, kritisierte Rotherbl.

Zum Zeitpunkt des Ausgleichs war ohnehin absehbar, dass Steinhöring in die Relegation gehen würde, da Anzing-Parsdorf gegen Zamdorf mit 0:3 zurücklag. „Ich wusste schon Bescheid, aber wir wollten nur auf uns schauen“, zeigte sich Rotherbl vom Parallelspiel unbeeindruckt. „Wir konnten es eh nicht beeinflussen.“ Nach dem Spiel stimmte sich der TSV Steinhöring auf die anstehende Relegation ein. „Die Stimmung war okay, wir sind noch zusammengesessen und haben gemeinsam das Champions League-Finale angeschaut. Jetzt warten wir, wer in der Relegation auf uns zukommt“, so der Coach am späten Samstagabend.