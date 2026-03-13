Steinhöring in der Ergebniskrise: TSV verliert auch gegen Trudering

Maximilian Mader: Sein Führungstor reichte nicht zum Punkterfolg. – Foto: FuPa

Die dritte Niederlage in Folge setzt den Aufsteiger unter Druck. Nun wartet das entscheidende Spiel gegen Srbija am Sonntag.

„Es ist schon eine Krise, kann man sagen, wenn man von drei Spielen alle drei verliert“, ordnet der Coach die letzten Ergebnisse schonungslos ein. Zur Ehrenrettung des Aufsteigers sei gesagt, dass mit der SpVgg Haidhausen (0:4) und jetzt dem TSV Trudering der Tabellenführer und der Zweite unter den Gegnern waren. Gleichwohl ist momentan eine Abwärtstendenz spürbar, die Rotherbl so erklärt: „Wir können unser Spiel nicht über einen längeren Zeitraum durchziehen. Und zweitens haben wir bei Fifty-fifty-Aktionen aktuell nicht das Glück auf unserer Seite.“

Die Leichtigkeit des Herbstes, als der TSV Steinhöring Spiel um Spiel gewann, ist verflogen und hat sich zum Rückrundenauftakt ins Gegenteil verkehrt: Die Mannschaft von Thomas Rotherbl hat am Mittwochabend auch das dritte Kreisligaspiel nach der Winterpause verloren – 1:2 hieß es am Ende gegen den TSV Trudering.

Der Fußballphilosoph Jürgen Wegmann formulierte diesen Zustand einst so: „Zuerst hatten wir kein Glück, dann kam auch das Pech dazu.“ So geschehen auch am Mittwochabend, als kurz vor der Halbzeit ein Truderinger Lattenkopfball an den Rücken von Sebastian Lang und von dort zum 1:1 ins Tor sprang (41.). Mit diesem kuriosen Eigentor hatte der Aufstiegsaspirant den sauber über Nick Gibson herausgespielten Führungstreffer von Maximilian Mader (16.) ausgeglichen.

Der aktuell dezimierte Steinhöringer Kader ist auch ein Grund, warum die Leistung nicht über die gesamten 90 Minuten hochgehalten werden kann. „Wir haben wenig Alternativen“, so Thomas Rotherbl. Mit zunehmender Spielzeit schwanden die Kräfte und es fehlte Entlastung, sodass der Favorit zehn Minuten vor dem Abpfiff den Siegtreffer markieren konnte. In stark abseitsverdächtiger Position kam Patrick Koller nach einer zunächst abgewehrten Ecke an den Ball und schoss eiskalt zum 2:1-Endstand ein (80.).

„Am Sonntag haben wir gegen Srbija ein ganz, ganz wichtiges Spiel“, richtet der Steinhöringer Trainer Thomas Rotherbl den Blick nach vorne. „Da müssen wir anfangen, zu punkten.“