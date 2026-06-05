Steinhöring führt 1:0 – Grafing muss im Rückspiel am Samstag treffen

FB Religation Grafing (gelb) links Quirin Huber , Luis Ladner , vs Steinhöring von links Nick Gibson , Mijo Bacak , Sebastian Lang – Foto: Sro

Der TSV Steinhöring geht mit einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel ins Relegationsrückspiel gegen den TSV Grafing. Um 15 Uhr fällt am Samstag die Entscheidung, wer zur neuen Saison in der Kreisliga antritt.

Es ist knapp drei Jahre und fünf Pflichtspielvergleiche her, dass der TSV Grafing einen Sieg am Bachkramerweg einfahren konnte. Ein 3:1-Auswärtserfolg gegen den TSV Steinhöring wie damals, zu Kreisklasse-Zeiten, würde die Bärenstädter an diesem Samstag eine Liga höher befördern. Um 15 Uhr wird das letzte Saisonspiel angepfiffen – für beide Herrenteams selbstredend auch das wichtigste, weil im Relegationsrückspiel zur Kreisliga eben das entscheidende.

„Ich denke, es wird wieder ein enges Spiel, es geht ja wieder von Null los“, sagt Thomas Rotherbl. Wobei der Übungsleiter des (Noch-)Kreisligisten TSV Steinhöring da nicht ganz recht hat. Schließlich hat doch sein Team vergangenen Dienstag eine 1:0-Führung im Hinspiel herausgespielt. Und aus den ersten 90 Minuten des Derby-Duells um einen Kreisliga-Startplatz folgert Rotherbl: „Wichtig ist, dass wir wieder so gut verteidigen wie im Hinspiel, wo wir sehr wenig zugelassen haben.“

Wir können ja bloß noch gewinnen. Und mit einem 0:1 ist noch nix kaputtgegangen.

Grafings Coach Stefan Holzmann

Dass man der zweitbesten Angriffsreihe der abgelaufenen Kreisklasse-Spielzeit (72 Tore) ein Jubelverbot auferlegen konnte, ist aus Sicht der Ebrachtaler als wichtiger Etappenerfolg zu werten. Denn als Schlusslicht der Rückrundentabelle in der Kreisliga 3 war der Abwehrverbund der Rotherbl-Elf in den letzten Monaten nicht unbedingt als lückenlos bekannt.

„Wir sollten auf unsere vielen Stärken vertrauen“, findet Grafings Coach Stefan Holzmann ebenfalls, dass man das Relegationsheil im eigenen Angriffsverhalten suchen sollte. „Mit unserer Leidenschaft in der Rückrunde und sehr viel Disziplin haben wir es ja auch geschafft, viele Tore zu schießen und in die Relegation zu kommen.“

Auf eine gewisse Maßhaltung sollte man jedoch trotzdem achten, weiß wiederum Rotherbl: „Der Kopf ist bei so einem Spiel natürlich auch sehr wichtig. Man darf nicht überdrehen oder verkrampfen.“

Grafing kann tolle Saison noch krönen

Und was seine Schützlinge bei all dem Trubel im Vorlauf, dem ungewohnt großen Zuschauerinteresse und nicht zuletzt der Entscheidung über die unmittelbare sportliche Zukunft nicht vergessen dürfen, sagt Holzmann, ist, „dieses Spiel am Ende auch zu genießen. Das wird bestimmt ein guter Saisonabschluss.“

Zu verlieren habe man als Aufstiegsaspirant mit dem Rucksack einer Hinspielniederlage ohnehin „gar nichts“ mehr. „Wir können ja bloß noch gewinnen. Und mit einem 0:1 ist noch nix kaputtgegangen. Wichtig ist daher, dass wir das Spiel deutlich mutiger angehen als am Dienstag, die Nervosität der Anfangsminuten ablegen und uns in unserer Spielweise von nichts verunsichern lassen.“

Für die Fußballfans aus Steinhöring und Grafing steht unabhängig vom Spielausgang aber bereits fest: Ein Wiedersehen in der Kreisklasse wird es auch in der nächsten Saison nicht geben.