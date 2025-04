Steinhöring baut Vorsprung aus: „Es war ein ordentlicher Auftritt“

Im Meisterrennen in der Kreisklasse 6 hat sich der TSV Steinhöring als Gewinner des Spieltages hervorgetan. Wegen der Patzer der Konkurrenz besitzen die Kicker aus dem Ebrachtal nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den FC Markt Schwaben nun noch bessere Chancen auf den direkten Aufstieg in die Kreisliga.

„Es war ein ordentlicher Auftritt von uns, wahrscheinlich der stärkste in der Rückrunde“, zog Maximilian Backa ein positives Fazit. „In der ersten Hälfte hatten wir noch Probleme. Da war es ein ausgeglichenes Spiel. Aber im späteren Verlauf waren wir aus meiner Sicht die bessere Mannschaft“, so der TSV-Trainer. Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich Leonhard Lang mit einer Energieleistung vom Flügel bis in den Strafraum durch. Seine Hereingabe sprang an die Hand eines Markt Schwabener Verteidigers, sodass der Schiedsrichter auf Strafstoß entschied. Nick Gibson (49.) ließ sich diese Möglichkeit nicht nehmen.