Steinhauser-Aus in Osthofen: Nicht auf einer Wellenlänge

Nach dem aus von Trainer Steinhauser (rechts im Bild) kam es von beiden Seiten nun zu Aussagen. – Foto: Michael Wolff

Osthofen. Am vergangenen Samstag trat Dennis Steinhauser, Trainer der Fußballer des A-Klassisten FSV Osthofen, zurück. Der 30-Jährige, dessen Vertrag ein Jahr lief und erst im Januar auch für die kommende Saison verlängert wurde, nannte für seine Demission ausschließlich personelle Gründe. Den Klassenerhalt hat er mit seinem Team bereits vorzeitig sicher (wir berichteten).

Der Sportliche Leiter widerspricht dem Ex-Trainer

Nun äußerte sich auch der neue Sportliche Leiter, Timo Kaufmann, der zunächst für eine Stellungnahme nicht bereit gewesen war zum Steinhauser-Aus. "Wir möchten einige Aussagen (von Steinhauser, Anm. d. Red.) richtigstellen, da diese aus unserer Sicht nicht den tatsächlichen Abläufen entsprechen", teilt der 30-jährige mit. So habe es laut Kaufmann keine Gerüchte über einen "Rausschmiss" des Trainers gegeben. Auch die geschilderte Situation rund um den 4:2-Sieg gegen TuS Framersheim, bei dem zum 2:2-Ausgleich der Gäste Steinhausers lautstarke Anweisungen von ihm, Kaufmann, kritisiert worden seien, entspreche nicht den Tatsachen. "Vielmehr ging es darum, dass bereits früher und konstruktiver auf das Spielgeschehen hätte eingewirkt werden sollen", führt der Sportliche Leiter aus.

"Darüber hinaus gab es intern mehrfach Gespräche über das Auftreten gegenüber den eigenen Spielern", so Kaufmann weiter. "Wiederholt wurde ein aggressiver Umgangston wahrgenommen, was sich unter anderem auch in der Fairnesswertung der Mannschaft widerspiegelte." Sechs bis sieben Gelbe Karten nennt er in diesem Zusammenhang. Zusätzlich habe Kaufmann festgestellt, dass "einige Spieler der ersten und zweiten Mannschaft nicht mehr unter seiner (Steinhauser, Anm. d. Red.) Leitung spielen wollten". Auch die Kommunikation zwischen Steinhauser und Necat Akgün, dem Trainer der zweiten Mannschaft, habe zu wünschen übriggelassen, beklagt der Sportliche Leiter.