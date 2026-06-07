Steinhausen überholt Uttenweiler, Hundersingen sichert sich Rang vier

Die SGM Ummendorf/Fischbach schien lange auf dem Weg zu einem Auswärtssieg, musste sich nach einer 2:0-Führung aber mit einem Punkt begnügen. Dominik Allerdinks traf in der 35. Minute zum 0:1, Luka Romario Wiest erhöhte in der 44. Minute, bevor Andreas Höhn in der 60. Minute und Fabian Schmid in der 63. Minute für den VfB Gutenzell ausglichen. Ummendorf beendet die Runde damit mit 74 Punkten auf Rang zwei und bestreitet die Aufstiegsreleagation. Gutenzell schließt als Aufsteiger mit 45 Punkten auf Platz elf ab. ---



Krauchenwies/Hausen/Göggingen hat den letzten Spieltag genutzt, um sich mit einem Heimsieg sauber aus der Saison zu verabschieden. Tim Kremer brachte die Gastgeber in der 47. Minute in Führung, Robin Rauser erhöhte in der 54. Minute auf 2:0, ehe Daniel Abdulahad in der 62. Minute für den SV Sigmaringen verkürzte. In der Schlussphase schwächte sich Sigmaringen zusätzlich durch Gelb-Rot gegen Dominik Bentele in der 81. Minute. Krauchenwies beendet die Saison mit 51 Punkten auf Rang neun, Sigmaringen mit 53 Punkten auf Platz sieben.

---



Die SG Ringschnait/Mittelbuch erledigte ihre Aufgabe mit der nötigen Ruhe und unterstrich damit Rang drei zum Saisonabschluss. Patrick Sowa erzielte beide Treffer, zunächst in der 38. Minute zum 1:0 und später in der 68. Minute zum 2:0. Ringschnait beendet eine starke Saison mit 70 Punkten. Uttenweiler bleibt bei 41 Punkten und spielt damit in der Abstiegsrelegation, auch wenn der SV Steinhausen tabellarisch noch vorbeizog.

---



Steinhausen setzte mit einem Auswärtssieg einen letzten sportlichen Akzent. David Freisinger erzielte in der 85. Minute das einzige Tor des Nachmittags. Der SV Sulmetingen bleibt aufgrund der Niederlage bei 60 Punkten und beendet die Saison auf Rang sechs. Steinhausen kommt auf 43 Punkte und springt zwar vor Uttenweiler, steht wegen des angekündigten Wechsels in die neue Spielgemeinschaft mit dem FC Bellamont für die kommende Saison in der Kreisliga A dennoch auf eigenen Wunsch als Absteiger fest.

---



Der Meister verlor zum Abschluss, doch das änderte nichts mehr an einer außergewöhnlichen Saison. Levi Fin Schlude brachte den FC Mengen in der 44. Minute in Führung, Dennis Heiss glich noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1 aus, und Xaver Koch traf in der 60. Minute zum 1:2 für die SF Hundersingen. Mengen beendet die Spielzeit mit 85 Punkten souverän auf Rang eins. Hundersingen springt mit 63 Punkten noch auf einen bemerkenswerten vierten Platz.

---



Eberhardzell geriet früh in Rückstand, drehte die Partie danach aber mit Nachdruck und verabschiedete sich versöhnlich aus der Saison. Maex Mast brachte den FV Rot in der 15. Minute in Führung, danach trafen Frank Busch (62., 75.), Elias Kling (71.) und Simon Baur (80.), hinzu kam ein Eigentor von Felix Alexander Robert in der 89. Minute. Eberhardzell schließt die Runde mit 28 Punkten auf Rang 15 ab. Der FV Rot bleibt bei 19 Punkten und beendet die Saison auf dem vorletzten Platz.

---



Der SV Hohentengen ließ dem Tabellenletzten über weite Strecken wenig Raum und sorgte früh für klare Verhältnisse. Fabian Baur traf in der 14. Minute, Christian Lehr erhöhte in der 24. Minute, und ein Eigentor von Ingo Lutz in der 40. Minute brachte das 0:3. Adrian Riedesser verkürzte in der 44. Minute per Foulelfmeter noch auf 1:3. Hohentengen beendet die Saison mit 61 Punkten auf Rang fünf, Bad Saulgau bleibt mit 15 Punkten Letzter.

---



Blönried/Ebersbach gelang zum Abschluss einer schwierigen Saison noch einmal ein deutlicher Sieg. Samuel Maier brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung, Linus Weiss erhöhte in der 62. Minute, Fabian Preuß traf in der 70. Minute zum 0:3, bevor Justin Ezewele in der 73. Minute verkürzte. Samuel Maier stellte mit seinen weiteren Treffern in der 81. Minute per Foulelfmeter und in der 90. Minute den 5:1-Endstand her. Ertingen beendet die Runde mit 30 Punkten auf Rang 14, Blönried mit 24 Punkten auf Platz 16.

---



Zum Abschluss trennten sich zwei Mannschaften aus dem gesicherten Mittelfeld im Derby torlos. Ray-Moses Natterer vom SV Ochsenhausen sah in der 65. Minute noch die Gelb-Rote Karte. Ochsenhausen beendet die Saison mit 51 Punkten auf Rang acht. Kirchberg kommt ebenfalls auf 51 Punkte und schließt auf Platz zehn ab.





