Steinhagen wacht in Halbzeit zwei auf

Eine Halbzeit tat sich der Tabellenvierte gegen das Kellerkind aus Bielefeld „extrem schwer“, wie Trainer Andreas Brandwein berichtete. Der 0:1-Rückstand durch den Ex-Haller Attila Mert war die Folge der Steinhagener „Larifari-Einstellung“ (Brandwein). Für die Wende sorgte Vitali Wolf. Der lange verletzte Stürmer erzielte in der 44. und 54. Minute seine ersten Saisontore. Daniel Schröder (60., 82.) gelang ebenfalls ein Doppelpack.

Schmerzlich vermisst wurde auf Spvg.-Seite Tim Herden. Der Kapitän pausierte wegen Oberschenkelproblemen. „Ich hoffe, dass er nächste Woche wieder fit ist“, sagte Brandwein. Gegner seiner Elf ist dann Tabellenführer SW Sende.