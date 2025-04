Steinhagen verliert im Verfolgerduell: “sehr ärgerliche Niederlage“

————————————————————————



SC Peckeloh II – SV Schwarz-Weiß Sende 0:4



Schwarz-Weiß Sende setzte sich deutlich gegen das Tabellenschlusslicht durch. Kerem Yilmaz brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung, ehe Roni Zend Koyun (33.), Jan Schmidt (48.) und Jan Luis Krecker (60.) für klare Verhältnisse sorgten. Peckeloh II darf sich nur noch wenig Hoffnung machen (13 Punkte Rückstand, bei noch 18 möglichen Punkten). Sende liegt nur noch zwei Punkte hinter einem nicht-Abstiegsplatz (TuS Ahmsen).







SV Werl-Aspe – TuS Lipperreihe 1:2 Lipperreihe brachte Werl-Aspe mit einem 2:1-Erfolg weiter in Not. Mikail Özsahin (4., 46.) traf für die Gäste, während Till Meßmann (59.) für Werl-Aspe lediglich den Anschlusstreffer erzielte. Werl-Aspe bleibt nach der Niederlage Tabellenletzter, Lipperreihe bleibt auf Platz 4.

TuS Ahmsen – SC Hicret Bielefeld 1998 2:3



In einem spannenden Spiel setzte sich Hicret Bielefeld mit 3:2 durch. Sören Seifert (12.) und Malik Can Önal (49.) brachten Ahmsen zweimal in Führung, doch Hicret Bielefeld glich durch Ngagne Demba Seck (24., 83.) aus und sicherte sich in der Schlussphase den Sieg. Ahmsen bleibt im Abstiegskampf, während Hicret Bielefeld in der Tabellenmitte bleibt.