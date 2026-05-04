Steingaden unterliegt Schönach – Kampf um Platz zwei bleibt spannend

Fußball, A-Klasse 8, TSV Steingaden (in Rot) vs SG Schönach 1:2, 3.5.2026. – Foto: Roland Halmel

Steingadens Trainer Andreas Menhart war nach der Niederlage gegen die SG Schönach enttäuscht. „Uns fehlt ein bisschen die Leichtigkeit aus der Hinrunde“, sagte er mit Blick auf die jüngste Bilanz: In den fünf Spielen nach der Winterpause gelang den Steingadenern nur ein Sieg. Bezogen aufs gestrige Heimspiel ergänzte Menhart: „Die Chancenverwertung passte auch nicht.“ Die Spieler der SG Schönach bejubelten derweil ihren Auswärtssieg. „Für mich nicht unverdient“, urteilte SG-Trainer Martin Hager. „Nach drei Wochen mit schlechtem Fußball von uns, war das heute die Kehrtwende.“

Steingaden – Das Titelrennen in der A-Klasse 8 ist entschieden. Durch den 2:0-Sieg beim SV Fuchstal II hat der TSV Schongau die Meisterschaft perfekt gemacht, da parallel der TSV Steingaden das Verfolgerduell zu Hause gegen die SG Schönach mit 1:2 verlor. Der Kampf um den zweiten Platz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt, bleibt aber hochspannend. Neben Steingaden und Schönach mischt auch noch der TSV Rott mit.

Schönachs Dominik Schreiber bringt die SG mit einem Traumtor in Führung – Gastgeber antworten direkt

Die Gäste gingen nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit nur wenigen torgefährlichen Aktionen auf beiden Seiten durch einen Distanzschuss von Dominik Schreiber (23.) in Führung. „Ein Traumtor“, sagte Hager zum 30-Meter-Geschoss, das unhaltbar im Winkel einschlug. Fast noch im Jubel der Gäste schlug Steingaden aber zurück: TSV-Routinier Andreas Neumeier luchste Schönachs Keeper Thomas Strobel den Ball ab, und sein uneigennütziges Zuspiel verwertete Niklas Doser (24.) zum 1:1. In der Folge erarbeiten sich die Hausherren ein leichtes spielerisches Übergewicht. Mehr als eine Chance von Tobias Hindelang (44.) ließ die stabile Gästeabwehr aber nicht zu. Hindelang (46.) verpasste auch unmittelbar nach dem Wechsel eine gute Gelegenheit zur TSV-Führung. Danach wurde Schönach aber dominanter.

Christoph Kögl (51.) und Tobias John (58.) scheiterten mit ihren Distanzversuchen. Im Anschluss plätscherte die Partie mit viel Mittelfeldgeplänkel dahin. Erst nach dem Drehschuss von Kögl (70.) nahm das Spiel wieder Fahrt auf. Nach einem abgewehrten TSV-Freistoß hatte Schreiber (70.) sein zweites Tor auf dem Fuß. Seinen Alleingang setzte er jedoch über den Kasten. Wenig später leitete Kögl einen weiteren Angriff ein, den Lukas Frieß (74.) mit dem 2:1 veredelte. Die Steingadener Proteste, die davor ein Foulspiel erkannt haben wollten, verhallten indessen ungehört. In der Schlussphase drängten die Hausherren vehement auf den Ausgleich. Die beste Chance vergab Neumeier (86.), der ans Lattenkreuz köpfte. Kurz nachdem ein Gästeverteidiger nach einer Ecke noch auf der Linie (90.+1) klärte, war die spannende Partie vorbei.