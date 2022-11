Steinens Torjäger Björn Gutjahr lässt sogar den Gegner schwärmen

In der Kreisliga A West geriet vor allem der hintere Tabellenbereich in Bewegung. Die Siege des SV Eichsel und des SV Todtnau ließen das Klassement zum Ende der Hinrunde noch enger zusammenrücken. Der FC Steinen-Höllstein führte indes seine Serie fort und fuhr mit dem 6:4 gegen den SV Karsau den sechsten Sieg in Folge ein.

„Steinen-Höllstein hatte in Björn Gutjahr einen überragenden Torjäger, den wir überhaupt nicht in Griff bekommen haben. Der hatte einen echten Sahnetag – wenn wir den nur ein paar Sekunden aus den Augen verloren haben, war er wieder vorm Tor und hat eiskalt verwandelt.“ Hanspeter Elsasser, der Trainer der unterlegenen Karsauer, geriet ob der Qualität des vierfachen Torschützen der Gastgeber geradezu ins Schwärmen.

Fotogalerie: FC Steinen-Höllstein gewinnt Torfestival gegen den SV Karsau

Seine eigene Elf hatte gut ins Spiel gefunden und lag nach 35 Spielminuten mit 3:1 in Führung. „Unser Manko liegt derzeit in der Defensivarbeit“, erklärte Elsasser die Niederlage. „Vielleicht ist der eine oder andere zu zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf und etwas unkonzentriert. Auf die Rückrunde gesehen, sollten wir in der Abwehr wieder stabiler werden.“ Kurzfristiges Ziel ist erstmal „wenigstens ein Punkt“ in Todtnau am Samstag. „Wenn das gelingt, haben wir eine gute Vorrunde gespielt“, so Elsasser.

SV Eichsel nimmt den Schwung mit

Der FC Hausen scheint zum Vorrundenschluss zu schwächeln. Was Eichsel zum 3:2-Heimsieg und zum Sprung auf den Relegationsplatz 13 nutzte. „Wir haben schon in der Vorwoche beim 1:1 in Karsau einen starken Auftritt hingelegt“, fand SVE-Trainer Manuel Schwarz. „Den Schwung wollten wir mitnehmen.“ Dem Gedanken folgte die Tat, und Eichsel ging nach Toren von Dominik Baier und Ryan Thompson mit 2:0 in die Pause.